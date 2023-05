Notte dei Musei 2023 in Emilia Romagna: il programma

Bologna, 11 maggio 2023 - Sabato 13 maggio torna la Notte Europea dei Musei, un’iniziativa nata e ideata dal ministero della Cultura francese nel 2005 ed estesa poi in tutta Europa, con il patrocinio Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Un’occasione unica per visitare i musei, lasciandosi suggestionare dalle opere d’arte e dalla storia sfruttando la magia di un orario insolito, dal pomeriggio fino a tarda serata. Ecco le aperture straordinarie in Emilia Romagna.

Bologna: i musei aperti fino a notte

È tutto pronto per la Notte dei Musei a Bologna, che per la prima volta aderisce all’iniziativa. Per la serata del 13 maggio sono previste aperture straordinarie nei migliori siti culturali della città fino alle 23 e con ingressi a partire da 1 euro (su prenotazione obbligatoria). A Bologna saranno aperti il Museo civico Archeologico, il Museo civico Medievale e il Museo del Patrimonio industriale. Seguono poi anche siti culturali degli altri comuni del Bolognese aderenti: Bentivoglio, Castenaso, Imola, Minerbio, Monte San Piero, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena e Valsamoggia. Tra questi si segnalano il Gelato Museo Carpigiani di Angola dell’Emilia, il Museo Rocca di Dozza, la Rocca Sforzesca di Imola, il Museo del Cielo e della Terra in San Giovanni in Persiceto, e molti altri. Info, orari e prenotazioni: clicca qui

Ferrara

In occasione della notte europea dedicata alla cultura, il 13 maggio a Ferrara i Musei Civici e Statali saranno aperti dalle 19.30 alle 23.30 con tariffa ridotta a 2 euro. Per la Notte dei Musei saranno aperti: Castello Estense, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Museo della Cattedrale e Casa Ariosto, la Pinacoteca Nazionale, Palazzo Diamanti e Museo archeologico nazionale. La celebre mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ al restaurato Palazzo dei Diamanti sarà aperta in orario continuato dalle 10 fino alle 23.30. Prenotazioni e orari: clicca qui

Modena

A Modena il filo rosso di questa edizione è la danza, che attraverserà il centro storico da Palazzo dei Musei fino a Palazzo Santa Margherita. Il viaggio si divide in due itinerari.

L’itinerario 1 parte da piazza Mazzini dove dalle 19 alle 24 si alterneranno parate africane, danza etnica, danza acrobatica fino al gala conclusivo. In parallelo, al Palazzo Comunale dalle 19 alle 21 e 15 sarà possibile visitare l’acetaia comunale per scoprire i segreti dell’unico e inimitabile Aceto Balsamico di Modena; si può far visita anche alla Torre Ghirlandina, straordinariamente aperta fino alle 22. Per gli amanti delle scartoffie, l’Archivio storico Diocesano di Nonantola propone un viaggio tra storie, documenti, fotografie e di missionari e viaggiatori dalle 17 alle 22. E in fascia serale saranno aperti ancora: il Museo Mineralogico e Geologico Estense, la Chiesa di San Barnaba con il concerto gospel, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, la Chiesa della Madonna del Voto, il centro infanzia Mo.Mo., la Chiesa di Santa Maria della Pomposa, Ago Modena Fabbriche culturali, Palazzo dei Musei, il Lapidario romano, e molto altro.

L’itinerario 2, invece, dopo la danza etnica in piazza Mazzini, si dirama verso le coreografie di Fondazione collegio San Carlo, passando per il Consorzio Creativo Asp con i ‘Racconti della terra’; e ancora: Laboratorio delle Macchine Matematiche e Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio, danza al Palazzo del Principe Foresto, concerto di pianoforte e visite guidate al Teatro comunale Pavarotti-Freni, ‘murder party’ alla biblioteca di Palazzo Santa Margherita, danza aerea al Chiostro, arte immersiva e visuale alla Fondazione Modena Arti Visive. E per finire visite pomeridiane e concerti presso l’Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti, Complesso San Paolo. Per info su orari e prenotazioni: clicca qui

Reggio Emilia

La notte europea di Reggio Emilia comincia ai Musei Civici con una serata straordinaria e ricca di iniziative che si protrarranno fino all’una di notte. Il tema scelto dal Comune quest’anno è la sostenibilità e il benessere. Nella lunga giornata di sabato 13 maggio ci saranno visite guidate alle mostre ‘Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine’ e ‘Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi’. E ancora laboratori per bambini sulla sostenibilità e la biodiversità, ispirati alle fotografie di Ghirri. Per info e prenotazioni: clicca qui

Piacenza

Concerti gratuiti, laboratori, mostre e visite guidate: tutto questo è previsto sabato 13 maggio per la Notte dei musei di Piacenza. Aperture straordinarie a Palazzo Farnese, Chiesa di San Sisto, piazza Cavalli, Museo civico di Storia naturale, Museo emigrazione Scalabrini, Piccolo Museo della Poesia, Galleria Collegio Alberoni, Galleria d’arte moderna Ricci Oddio, il Centro d’arte contemporanea Xnl e il Museo della cattedrale Kronos. Per info e prenotazioni: clicca qui

Parma

In occasione della Notte europea dei musei, Parma inaugura il ‘Weekend dei Musei Civici’. Si comincia sabato 13 fino a domenica 14 con appuntamenti gratuiti e imperdibili per scoprire la ricchezza nascosta nel Comune tra visite, mostre ed eventi. Saranno aperti straordinariamente: Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Camera di San Paolo, Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini, Casa del Suono, Palazzo del Governatore e Galleria San Ludovico. Per info, orari e prenotazioni: clicca qui

Forlì

Grande attesa per la visita serale ai musei civici di San Domenico e Palazzo Romagnoli, così come per la grande mostra ‘L’arte della moda. L’età dei sogni delle rivoluzioni 1789-1968’. In occasione della Notte dei musei è previsto anche un concerto dell’Ensemble nella Chiesa di San Giacomo con musiche di Mozart, Bach e Boccherini e caratteristiche danze in costume. Per info, prenotazioni e orari: clicca qui

Cesena

Nei principali musei e gallerie della città aperture serali, visite guidate e incontri con gli artisti per celebrare la Notte Europea dei Musei. Tra i vari eventi, c’è la mostra di libri tridimensionali ‘Pop-Up Show’ con visita notturna alla Biblioteca Malatestiana Antica e Moderna. Passando per la Pinacoteca, gli ospiti sono invitati a sperimentare come le persone con limitazioni fisiche o sensoriali superano le barriere presenti; il progetto si chiama ‘Cesena Accessibile’ ed è realizzato dagli studenti dell’Istituto tecnico Garibaldi-Da Vinci. Saranno aperti anche il Museo dell’Ecologia, Casa Serra, Villa Silvia Carducci, Galleria del Ridotto, Galleria Pescheria e Rocca Malatestiana. Per info, prenotazioni e orari: clicca qui

Ravenna

Anche Ravenna è pronta a festeggiare la Notte dei Musei il 13 maggio con aperture straordinarie dalle 20 fino alle 23. Saranno aperti il Museo nazionale, con la tariffa simbolica di ingresso di 1 euro e lo spettacolo per bambini alle 20 e 30 ‘Incontri della notte’, e il Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna con l’iniziativa Bellezza e Armonia. Per info e prenotazioni: clicca qui