Notte dei Musei 2024 a Bologna e in Emilia-Romagna: aperture straordinarie sabato 18 maggio

Bologna, 16 maggio 2024 – Un grande appuntamento con l’arte nella serata di sabato 18 maggio. E’ in arrivo la ‘Notte dei Musei’, nata nel 2005 da un’idea del ministero della Cultura e della Comunicazione Francese ed estesa a tutta la comunità europea nel 2011. L’iniziativa consiste in un’occasione di festa e di cultura, nel quale i musei statali e i luoghi di cultura offrono visite straordinarie a ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro per il biglietto. Lo scopo della ‘Notte Europea dei Musei’, patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, è quello di promuovere l’identità culturale europea in ciascun paese.

Per l’occasione il Museo del Patrimonio Industriale apre le porte al pubblico fino alle ore 24, con biglietto d’ingresso a 1 euro a partire dalle 20. Nel corso della serata di sabato 18 maggio, a partire dalle ore 21, va in scena la visita guidata gratuita ‘Prodotto a Bologna’. Si tratta di un percorso notturno tra le varie collezioni in esposizione, per scoprire imprese, prodotti e invenzioni appartenenti alla storia della città: dai veli di seta “alla bolognese” alla mortadella, fino ad arrivare alle macchine e alle motociclette della tradizione. L’attività è gratuita previo pagamento del biglietto di accesso. Per info e prenotazioni, effettuabili entro venerdì 17 maggio alle 13, contattare il numero telefonico 051.6356611 o l’indirizzo mail museopat@comune.bologna.it.

Apertura serale straordinaria anche per i musei civici della città, come il MamBo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. L’apertura è prevista per le ore 10, mentre dalle 20 alle 24 il prezzo per un biglietto d’ingresso si abbassa a 1 euro. Durante la giornata del 18 maggio, inoltre, MamBo ospita anche due diverse iniziative. Alle ore 10.30 e alle 11.30 sono in programma due visite alla collezione permanente del museo, guidate da studentesse e studenti della classe 3^I del Liceo ‘Laura Bassi’ arrivati al termine del percorso di orientamento ‘Un giorno da mediatori’. La Prenotazione è obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 del venerdì precedente. Per l’ingresso, invece, basta il singolo biglietto del museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto), mentre per i possessori di Card Cultura è gratuito. A seguire, a partire dalle 17.30, è il turno della presentazione gratuita del libro ‘Forgotten Architecture’ di Bianca Felicori.

Il Museo di Casa Romei partecipa alla ‘Notte dei Musei’, attraverso una conferenza pomeridiana e una visita serale. Ogni anno, l’iniziativa pone al centro della questione un tema specifico: quello di quest’anno è incentrato sul concetto ‘Musei per l’Educazione e la ricerca’. La conferenza sui camerini di Casa Romei è in programma nel salone d’Onore a partire dalle 17, con ingresso gratuito. Le visite gratuite straordinarie sono disponibili, invece, nell’orario compreso tra le 19.30 e le 22.30 pagando un prezzo simbolico di 1 euro per il biglietto. Nella circostanza un gruppo composto da ricercatori, volontari delle associazioni culturali e il personale del museo incontrano il pubblico.

Spostiamoci a Codigoro (Fe), dove la millenaria abbazia di Pomposa è visitabile fino alle 22.30 in una suggestiva cornice notturna. L’ingresso è simbolicamente fissato a 1 euro a partire dalle 19.30, mentre per chi vuole vivere un’esperienza ancora più coinvolgente sono disponibili visite guidate dal costo di 7 euro a persona. Sono obbligatori prenotazione e pagamento entro le 17 di sabato 18 maggio. Per info, contattare i numeri telefonici 533 719120 e 377 321 9940 o in alternativo l’indirizzo mail iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it.

In occasione della ‘Notte dei Musei’ è prevista un’apertura straordinaria del battistero degli Ariani e del palazzo e del mausoleo di Teodorico. L’accesso, disponibile dalle 20 alle 23 (con ultimo ingresso disponibile alle 22.30), è possibile grazie a un biglietto dal prezzo speciale di 1 euro. E’ previsto, inoltre, un incontro con la direttrice dei monumenti teodoriciani Sandra Manara intitolato ‘Intorno ai Goti’, in programma alle 20 presso il battistero degli Ariani, alle 21 al palazzo di Teodorico e alle 22 al mausoleo di Teodorico.

Apertura serale straordinaria, con ingresso dal prezzo simbolico di 1 euro, anche al museo Nazionale di Ravenna. Alle 21 è in programma l’iniziativa ‘Apritevi porte antiche’, una presentazione dell’opera ‘Trittico con scene della vita di Cristo’ del 1420. Il dipinto entra ufficialmente a fare parte della Sala degli Avori ed è prevista una visita guidata a tema, a seguito della presentazione. Per maggiori informazioni relative agli eventi ravennati per la ‘Notte dei Musei’ è possibile contattare il numero telefonico +39 320 9539916 o l’indirizzo mail prenotazioni@ravennantica.org.

In occasione della ‘Notte dei Musei’ torna ‘Notte al Castello’, un evento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni ambientato nella splendida cornice della rocca del Sasso di Verucchio. I partecipanti, accompagnati dagli animatori, trascorrono un’intera notte dentro il castello medievale, in un’atmosfera ricca di racconti, letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro. L’organizzazione, inoltre, offre ai ragazzi una merenda di mezzanotte e una colazione. Il costo per partecipare è di 20 euro ed è necessaria la prenotazione.

In alternativa, sempre nella provincia riminese, ci si può recare a Pennabilli per l’iniziativa itinerante gratuita ‘Pennabilli – Città dei Musei’. Si tratta di un percorso di visite guidate ricco e variegato, con i vari musei della località che aderiscono all’iniziativa. I luoghi di cultura interessati dall’iniziativa in questione sono, nell’ordine: ‘I luoghi di Fra Orazio della Penna’, con visita guidata alle ore 10.30, ‘Il mondo di Tonino Guerra’ e ‘La casa dei Mandorli’, con visita guidata dalle ore 12, il ‘Giardino della casa dei Mandorli’, con la possibilità di accedere alla Roccia del poeta dove sono contenute le ceneri di Tonino Guerra, il ‘Museo del Montefeltro’, con visita guidata su prenotazione alle ore 18, il ‘Museo dell’Informatica’ e il ‘Museo del calcolo’. Chiudono il programma di attività la riproduzione del film ‘Fungi: Web of Life’ alle 21.30 presso il museo Naturalistico e la visita guidata ‘Forme e colori dalla pietra’.

Il museo Archeologico di Cesena è aperto dalle 20 alle 24 e sono previste visite guidate ai mosaici e ai reperti storici del colle Garampo, che saranno poi esposti nel futuro museo tematico dal Gruppo Archeologico Cesenate “Giorgio Albano”. Per l’occasione è attesa un’iniziativa gastronomica intitolata ‘Degustazioni di antiche ricette del I secolo d.C.’, per andare insieme alla scoperta della cucina dell’antica Roma. Alle degustazioni, dal costo di 10 euro e in programma alle 20 e alle 21.30, sono abbinate visite al museo Archeologico. Per prenotare, contattare il numero telefonico 0547.610892 o l’indirizzo mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Il museo civico San Domenico e la mostra ‘Preraffaeliti. Rinascimento moderno’ rimangono aperte, sabato 18 maggio, fino alle 23.30 (chiusura della biglietteria e ultimo accesso alle 22.30). Contesto serale particolarmente suggestivo, per una delle esposizioni di maggiore successo del 2024. Oltre alla fruizione individuale, i visitatori possono approfittare di due visite guidate ad aggregazione libera con inizio previsto alle 20.40 e alle 21, dal prezzo di 5 euro in aggiunta a quello del regolare biglietto di ingresso. Si può accedere liberamente e senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Il biglietto di ingresso per la mostra dei Preraffaeliti consente anche di visitare le collezioni permanenti del Museo. Per info sull’evento, contattare il numero telefonico 0543.36217 o l’indirizzo mail mostraforli@civita.art. In alternativa, consultare il www.mostremuseisandomenico.it.

Come ogni anni, anche nel 2024 i musei civici di Reggio Emilia scelgono un proprio tema Icom in occasione della ‘Notte dei Musei’. La decisione quest’anno è ricaduta sul concetto ‘Musei per l’istruzione e la ricerca’, che evidenzia il ruolo che le istituzioni hanno per offrire un’esperienza educativa a coloro che partecipano, contribuendo a dare vita a un mondo consapevole, sostenibile e inclusivo. L’appuntamento è a palazzo dei Musei, nella fascia oraria dalle 10 all’1. Le attività previste sono, nell’ordine: un tour guidato dalle 10 alle 12.15 che include la collezione Maramotti, il complesso dei musei Civici e lo spazio Gerra di Reggio Emilia; un coro interculturale che si esibisce a partire dalle 19; un laboratorio per ragazzi in programma alle 21 dal titolo ‘Sguardi nel buio. Cosa illumina la notte…?’; una visita guidata alle 22 della mostra ‘Luigi Ghirri. Zone di passaggio’; una visita alle 23 dell’esposizione ‘Passaggi notturni’.

Un ricco programma di iniziative si prepara ad animare la città di Modena per una serata speciale, tra performance a passo di danza, incontri, visite, mostre e laboratori. E’ proprio la danza, per una notte, a trasformarsi nel filo conduttore che collega i vari luoghi di culto del centro storico di Modena, da palazzo dei Musei a palazzo Santa Margherita. Si può assistere ad alcune di queste esibizioni proprio all’interno di alcune sale del museo Civico, aperto sabato 18 maggio dalle 10 alle 23.30. Prima tocca al Roma City Ballet alle 20.15, seguito un’ora dopo da ‘Movimento Unico’ a cura di Giulia Pugnaghi, presso la sala dell’Archeologia. La coregrafia di Giulia Pugnaghi viene poi riproposta a partire dalle 22.15 nella sala dedicata all’Arte sacra. Nella sala mostre è presente, invece, l’esposizione ‘Enigma proibito. Segreti ed erotismo nel poema criptato di Pietro Giannone’.

Il ‘museo Enzo Ferrari’ effettua un’apertura straordinaria dalle 9.30 alle 24, con ultimo ingresso previsto alle 23 e una tariffa speciale a partire dalle ore 18: prezzo di 18 euro a persona per gli adulti e di 9 euro per i minori di 19 anni accompagnati. Sono in programma, inoltre, visite guidate in italiano e in inglese, su prenotazione e fino ad esaurimento posti alle 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. Il museo Ferrari Bistrot rimane aperto anche in orario serale proponendo per l’occasione un menù a tema. Per aderire all’attività è necessario acquistare il biglietto singolo o combinato per accedere ad uno o entrambi i musei.

La Pilotta, simbolo storico del potere ducale dei Farnese nonché punto di riferimento storico e civile della città di Parma, è ad oggi uno splendido complesso monumentale che comprende il teatro Farnese, la Galleria nazionale di Parma, il museo archeologico Nazionale e la Biblioteca Palatina. Esattamente come in diversi altri luoghi culturali della Regione, la Pilotta, situata nel centro storico della città, offre un’apertura eccezionale al costo simbolico di 1 euro nella fascia oraria dalle 19 alle 22.

Veleia Romana, uno dei più importanti parchi archeologici dell’Emilia-Romagna nonché uno dei principali siti romani del Nord Italia. In occasione della ‘Notte dei Musei’, il complesso archeologico offre un’apertura straordinaria dalle 18.30 alle 21.30 con biglietto d’ingresso speciale dal costo di 1 euro. Per maggiori informazioni, telefonare il numero 0523.807113.

Notte ricca di appuntamento anche alla galleria Alberoni, per un programma ricco di arte, storia, musica e astronomia con la possibilità di disporre di una bicicletta per un tour dall’ex chiesa delle Teresiane fino al collegio Alberoni, per un dialogo tra antico e moderno. La partecipazione a tutti gli eventi in programma è libera e gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso è per tutti dalla galleria Alberoni, in via Emilia Parmense 67.