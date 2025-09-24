Aperitivi con la scienza e viaggi nel tempo con l’AI: gli eventi della Notte dei ricercatori in Romagna

Bologna, 24 settembre 2025 - La scienza torna protagonista nelle città della Romagna. Venerdì 26 settembre 2025 la Notte europea dei ricercatori porterà esperimenti, laboratori e dimostrazioni in piazze, musei e spazi urbani, trasformando il territorio in un grande laboratorio a cielo aperto.

Gli eventi a Bologna

L’iniziativa Society reAGIAMO, sostenuta dalle Università di Bologna e Ferrara insieme a enti di ricerca nazionali e al Consorzio Cineca, invita cittadini, studenti e famiglie a un incontro diretto con chi ogni giorno lavora alla costruzione di nuove conoscenze. L’obiettivo è creare un dialogo tra ricerca e società, con uno sguardo rivolto alle sfide globali come i cambiamenti climatici e le trasformazioni tecnologiche. Ecco tutti gli eventi tra Rimini, Ravenna, Faenza, Forlì e Cesena.

La notte di Ravenna e Faenza

Il cuore degli eventi ravennati si accenderà dalle ore 18 con l’inaugurazione e i saluti istituzionali, seguiti da un aperitivo collettivo. Dalle 19, nel chiostro del Museo d'Arte di Ravenna, le ricercatrici e i ricercatori proporranno un percorso interattivo tra dimostrazioni, prove sul campo ed esperimenti che raccontano il valore della scienza in modo accessibile. Tra le iniziative, i bambini potranno diventare protagonisti in una simulazione di salvataggio di opere colpite da emergenze, mentre un laboratorio dedicato al restauro permetterà al pubblico di sperimentare tecniche innovative per la pulitura dei dipinti. Alle 20 l’appuntamento si sposterà sulle “trame nascoste” delle opere d’arte, con una visita guidata che svelerà i segreti dei materiali e delle tecniche pittoriche. Sempre al Mar, saranno organizzate visite alla collezione di mosaici contemporanei e moderni, con turni dedicati a famiglie e adulti.

Non mancheranno attività all’aperto: già dal pomeriggio, alle 14.45, partirà una pedalata narrativa lungo i fiumi Uniti fino alla foce del Bevano, occasione per riflettere sugli effetti delle recenti alluvioni e sulle soluzioni naturali per la protezione costiera. In serata, alle 19.30, il centro storico diventerà il palcoscenico di una caccia al tesoro che intreccia archeologia, monumenti e paesaggio urbano, con il filo conduttore dell’acqua come elemento vitale e simbolico. A Marina di Ravenna, infine, il Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare aprirà le porte con due turni di attività, alle 18 e alle 19, dedicati a biochar, bioplastiche e batterie, tre frontiere della sostenibilità e dell’innovazione.

A Faenza la serata prenderà il via alle 17.30 nel Comprensorio Ex Salesiani con l’accoglienza e un aperitivo inaugurale. Qui i visitatori potranno scoprire i materiali innovativi sviluppati nei laboratori del Tecnopolo di Ravenna, sperimentando dal vivo ceramiche, fibre di carbonio e nuove soluzioni ingegneristiche. Un gioco enigmistico stimolerà la curiosità del pubblico, che sarà invitato a confrontarsi con le proprietà dei materiali esposti. La cornice sarà arricchita dalla presenza di una monoposto di Formula 1 della scuderia Visa Cash App Racing Bulls, testimonianza concreta del legame tra ricerca e applicazioni industriali.

La giornata si concluderà alle 20.15 con “Ballando nel tempo – Ritmi di longevità”, uno spettacolo che unisce danza e storia. Attraverso un viaggio coreografico dagli stili folk come valzer e polka ai ritmi latinoamericani più moderni, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che ricorda come il movimento e la musica siano alleati preziosi del benessere e della longevità.

Ecco il programma completo.

Gli eventi a Rimini

L’evento inizia alle ore 16 con l’inaugurazione nel cortile del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Alle 16.15, alle 17 e alle 18 si svolge “Parole in pentola”, letture ad alta voce di libri e albi illustrati legati al progetto A tavola coi nonni, pensate per bambini dai 0 ai 5 anni e aperte a tutti fino ai 99 anni. Sempre nel cortile, alle 16.30 e alle 17.30, prende il via “Missione Dna: Operazione Banana”, un’attività scientifica in cui i bambini dai 8 ai 13 anni estraggono il Dna da una banana. Contemporaneamente, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgono “Il Gioco del Turist’Oca”, un percorso educativo sul turismo per bambini dai 4 ai 10 anni, e “Nutri.M.E.N.T.I”, laboratorio di valutazione dell’impronta carbonica dei menu scolastici per bambini dai 6 anni in su. Sempre nello stesso intervallo orario, nel laboratorio fotografico al primo piano, i bambini dagli 8 ai 13 anni possono partecipare a “La fluorescenza: la scienza che si illumina”, esperimenti luminosi con luce ultravioletta. Alle 16.30 e alle 17.30 si svolge anche “Missione Antiossidante!”, laboratorio sul potere antiossidante della frutta per bambini dai 5 ai 13 anni.

Alle 16.30 è previsto il ritrovo per “Passi nella città: memorie in cammino tra tradizione e trasformazione urbana”, una camminata urbana alla scoperta di Rimini aperta agli adulti, con partenza alle 17. Dalle 17 alle 19 nel laboratorio di anatomia al piano terra si tiene “Alla scoperta del corpo umano”, con modelli anatomici e attività interattive per tutte le età. Alle 17, in aula 4, si tiene l’incontro “Dieta mediterranea e longevità tra passato e futuro”, aperto a tutti.

Alle 18 in aula 1 va in scena “Ma che storia è mai questa?!”, un quiz esilarante sulla storia riminese e curiosità per famiglie. Alle 18.30, sempre in aula 4, viene presentata la ricerca “L’implementazione dei driver della sostenibilità sociale e ambientale nelle piccole imprese della regione Emilia Romagna”. Dalle 19 alle 20.30 il cortile ospita “Aperitalk – Il piacere di condividere”, talk conviviale con ospiti dal mondo della ristorazione sociale e dell’impegno contro lo spreco. Infine, alle 21 al Cinema Fulgor si proietta il documentario “L’aria sul viso: storie, media e inclusione”, che racconta l’esperienza dell’atleta paralimpica Martina Caironi, seguito da un dibattito scientifico.

Puoi consultare il programma completo qui.

Il programma di Cesena

L’evento prenderà il via alle 17.30 con il taglio del nastro alla Biblioteca Malatestiana, un luogo storico che già di per sé vale la visita. La sera del 26 settembre sarà possibile immergersi in esperienze uniche e interattive, come la dimostrazione dei droni che collaborano tra loro per sorvegliare foreste o creare spettacoli di luci nel cielo, un’occasione per vedere la tecnologia ispirarsi alla natura e alla cooperazione collettiva.

Chi ama l’arte e la città potrà partecipare a Our Cities, un percorso attraverso la mostra "tOUR. Paesaggi in dialogo" che combina visita e laboratorio, invitando a riflettere sui luoghi che raccontano la storia delle comunità. Gli appassionati di tecnologia potranno divertirsi con Viaggia nel tempo con l’intelligenza artificiale, dove le foto personali diventano opere digitali nel passato, e con DISCOV.ER il Delta del Po, un’avventura interattiva tra natura e sostenibilità, con digital twin e app gamificate che trasformano il territorio in un grande laboratorio urbano.

Non mancano esperienze “hands-on” e laboratori sensoriali: sarà possibile scoprire i segreti dell’olio e dei cibi sostenibili con L’olio racconta e Meccanica-mente alimenti, giocare con molecole e ingredienti alternativi, esplorare il mondo dei pesci e dell’acquacoltura in attività interattive e partecipare a sfide scientifiche con ChatGpt: sì o no?, dove il pubblico si misura con testi generati dall’intelligenza artificiale.

Per chi cerca un approccio più ludico, la Mediateca offrirà una Sala Gaming aperta fino alle 23, mentre nella sezione antica della Biblioteca si potrà partecipare a visite serali guidate tra manoscritti, mappe e reperti storici, un’esperienza immersiva tra cultura e scienza. Gli appassionati di benessere digitale e sociale troveranno stimolante Digi-Teens, una piattaforma interattiva per ragazzi, e Chi siamo?, un percorso interattivo per esplorare identità, benessere e inclusione attraverso attività personalizzate. Infine, per chi vuole riflettere sul futuro e sulla sostenibilità, E-Clic propone giochi e laboratori per comprendere i cambiamenti climatici e come affrontarli in maniera concreta e partecipata.

Tutti gli eventi di Cesena sono consultabili qui.

Le iniziative a Forlì e Predappio

La serata si apre alle 18 ai Musei San Domenico di Forlì con il taglio del nastro, momento simbolico che segna l’inizio di un percorso di scoperte e meraviglia dedicato a curiosi di tutte le età. Contemporaneamente a Predappio, le attività iniziano alle 18 alle Gallerie Caproni.

A Forlì, alle 16, si apre il workshop di calligrafia cinese, dove i partecipanti imparano a usare pennelli, carta e inchiostro per scrivere caratteri cinesi, muovendosi dagli otto tratti fondamentali fino alla composizione completa di uno o due caratteri, con una breve introduzione storica sulla calligrafia estremo-orientale. Alle 18 sempre ai Musei San Domenico prende il via il laboratorio per bambini “Le chimico-comiche”, un’esperienza interattiva e teatrale che permette di esplorare atomi, molecole, reazioni chimiche e trasformazioni della materia con arcobaleni in provetta, mongolfiere tascabili e slime fluorescenti. Nello stesso orario, il pubblico può partecipare a molteplici iniziative: “Dalla seta agli aerei” racconta la storia economica del territorio forlivese attraverso immagini e testimonianze delle aziende storiche, mentre “L’Europa dalla A alla Z” offre uno spazio informativo interattivo sull’Unione europea con quiz e attività per approfondire la cittadinanza europea.

La conoscenza del corpo umano diventa un’esperienza immersiva grazie a software di anatomia virtuale e microscopi ottici che permettono di esplorare organi, percorsi sanguigni e strutture interne guidati da studenti di Medicina e Chirurgia. Sempre ai Musei San Domenico, con “Tra feriti e punti di sutura” i partecipanti sperimentano tecniche di sutura su modelli sintetici di pelle, mentre “Svelare l’invisibile” introduce concetti di biochimica attraverso giochi come la “Lotteria delle Proteine” e il “Rompicapo molecolare”. Alle 18, “La macchina della verità” mostra come le emozioni influiscano sulla pressione sanguigna e sulla temperatura del volto, con l’uso di termocamere per rilevare micro-dilatazioni dei capillari, mentre “Viaggio attraverso gli occhi del paleopatologo” permette di analizzare resti umani antichi tramite Tac, per comprendere malattie e dinamiche sociali del passato.

La realtà virtuale diventa protagonista nel “VR Corner”, dove i visitatori esplorano cabine di velivoli, torri di controllo e simulazioni tridimensionali guidati da ingegneri e ricercatori. Con “Race for the Future”, i team studenteschi presentano prototipi nei settori automotive, motorsport, aerospazio e nautica, mostrando tecnologie innovative, simulatori e dimostrazioni dal vivo. Il laboratorio scientifico propone anche il “Levitator Acustico”, che sospende piccoli oggetti con onde sonore, e gli “Aperitivi Scientifici – Un sorso di scienza”, momenti di confronto su migrazioni, sicurezza alimentare, diritti umani, impatto ambientale delle imprese, e tecnologie per una Romagna più accogliente. La serata prosegue con presentazioni di ricerca come il progetto europeo GBook sulla letteratura positiva di genere, approfondimenti sulla ricerca oncologica e sui tumori cerebrali, sulla nascita di farmaci e sull’innovazione nella medicina clinica, con dialoghi aperti con giovani ricercatori e medici di Irst Irccs.

Alle 19.30 si proiettano due cortometraggi di videoarte e danza sul tema delle morti sul lavoro, nell’ambito del percorso Hope Academy, mentre alle 20.30 il pubblico ascolta “Armonie d’Oriente”, un quartetto che suona strumenti tradizionali cinesi.

A Predappio, dalle 18 alle 23, le Ex Gallerie Caproni ospitano “Minimize”, dedicato alle tecnologie per ridurre l’impatto ambientale in ambito aerospaziale, con visite guidate al laboratorio Ciclope, esperimenti di misurazione dei raggi cosmici, esposizioni di modelli per la mobilità sostenibile e la difesa planetaria. Alle 18.30 e alle 21.00 ci sono visite guidate approfondite al laboratorio Ciclope, mentre alle 18.30 si svolge la conferenza su soluzioni di mobilità sostenibile. La serata si conclude con il concerto dell’Ensemble 20/21 del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, che propone repertorio del Novecento e contemporaneo, chiudendo l’evento con musica dal vivo e un richiamo alla sostenibilità scientifica e ambientale.

Ecco il programma completo.