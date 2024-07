I cantanti della Notte Rosa 2024: tutti i big

Rimini, 4 luglio 2024 – Dal giallo alla rosa. Sono i colori dell’estate in Romagna. Dopo l’onda gialla del Tour de France, la Riviera e i borghi sono pronti a rituffarsi nella Notte rosa al ritmo di ‘Weekend dance’, lo slogan ideato da Claudio Cecchetto per la 19esima edizione del Capodanno dell’estate.

Un’edizione tutta da ballare nelle piazze e nelle discoteche con tanti artisti e deejay. Con la spiaggia di Rimini che si trasforma (venerdì sera) in una discoteca a cielo aperto con Un mare di rosa.

Con il tributo ai 70 anni di Romagna mia e con tanti altri eventi – oltre 120 – da Comacchio fino a Cattolica, passando per i paesi dell’entroterra. E quest’anno ci sarà – per la prima volta – anche un grande rito collettivo: sabato alle 18 in punto tutti a ballare nelle piazze con il flashmob delle scuole romagnole di danza in 11 comuni sulle note di Weekend dance, brano realizzato da Moreno il biondo e Cecchetto e cantato dai Santa Balera.

Il programma del weekend a Rimini

Raf sarà tra i cantanti che si esibiranno nel weekend a Misano

Il lungo weekend di questa Notte rosa partirà già oggi. A Ferrara il concertone con gli Extreme, gli Heat e gli Eclipse, mentre Gatteo ospiterà il gran finale del festival Sanliscio. La grande musica d’autore protagonista a Rimini con Morgan e a Bertinoro con Vinicio Capossela (evento a pagamento).

Venerdì si entra nel vivo, con tantissimi eventi. A Comacchio il concerto di Rosa Chemical, a Forlì Mirko Casadei e la sua band insieme a Boomdabash , mentre a Cesenatico si viaggia nella dance italiana con Molella, Datura e altri. E ancora: i Joe Dibrutto a Ravenna, Filippo Graziani con il tributo al padre Ivan insieme a Eugenio Finardi a Gatteo, i Los Locos a San Mauro.

A Bellaria si fa festa con il tradizionale Carnevale rosa e lo Space invaders show. A Rimini una maratona di appuntamenti: in piazzale Fellini il concerto di Blanco , sul palco anche Gaia, e i deejay Shablo, Joshua, Epoque, in piazzale Kennedy gli artisti di radio Rds e gli Eiffel 65 e la spiaggia (tra i bagni 47 e 63) diventa una discoteca tra Un mare di rosa. Riccione inizia la Notte rosa con il Festival del sole, a Misano il concerto di Raf. A mezzanotte tutti con il naso all’insù per i fuochi d’artificio.

Sabato la festa a Rimini comincia già all’alba con il concerto in spiaggia di Federico Mecozzi e alla sera Mara Sattei e Cioffi live dal palco di Rds in piazzale Fellini. Riccione sabato ospita il concerto di Dargen D’Amico, mentre a Cattolica un doppio appuntamento tutto da ballare: tutti nel vortice con Annalisa all’Arena della regina (ingresso a pagamento) e la festa anni ’90 in piazza Primo maggio con Jo Squillo.

Gli eventi in Emilia-Romagna

Finita qui? No, perché a Ferrara si esibisce Tedua, a Comacchio Shade, a Cervia ecco il Balamondo di Mirko Casadei con ospite Paolo Belli.

Dopo aver fatto le ore piccole, alle prime luci del giorno tutti in spiaggia domenica per i concerti all’alba a Lido di Dante di Ravenna per Alba di tango, a Comacchio con i Pop Theory, a Riccione (in piazzale San Martino) con i Neri per caso. Alla sera poi il concerto a Rimini di Ludovico Einaudi al Teatro Galli, mentre a Ferrara ecco Calcutta.

A Cattolica un’altra serata tutta da ballare con Cristiano Malgioglio ospite speciale, mentre a Bellaria ecco il Balamondo di Casadei con la sua band in spiaggia. Domenica è anche il Romagna mia day : all’alba l’omaggio a Gatteo con Moreno il biondo e i Santa Balera. Un lungo weekend da ballare in piazza, in spiaggia e nelle disco. Venerdì il grande ritorno di Gigi D’Agostino al Cocoricò, al Matilda di Marina di Ravenna arriva Baby K . Sabato allo Space di Riccione si balla con Martin Garrix, il giorno dopo alla Villa delle Rose arrivano i Martinez Brothers . Ma questa no, non è Ibiza: è la Romagna!