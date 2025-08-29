Pilates, natura e degustazioni: un entroterra tutto da riscoprire

Bologna, 29 agosto 2025 – L’entroterra tra Marche e Romagna, questo sconosciuto. A parte i locals, pare proprio che i più appassionati di questo territorio siano gli stranieri. Anche perché, negli ultimi anni, ci sono imprenditori che hanno tanto lavorato per creare sulle colline del mare vacanziero, luoghi e contenuti speciali. Qui si incontrano la lentezza, la natura, la campagna, se stessi, tra spiritualità, meditazione, yoga e una creatività da scoprire o coltivare appassionandosi di botanica, foraging, corsi di acquerello o di canto o ancora workshop di scrittura.

Eccoci a Rimini dove si scopre una realtà nata quest’anno, ovvero Casatalea, una residenza dei primi del ‘900 in via Sant’Aquilina 2. Immersa in un giardino segreto, ospita corsi, seminari, eventi per raccontare, secondo il progetto di Carlotta Salvadori, un nuovo modo di vedere il mondo, con lentezza. Il calendario è sempre in aggiornamento e per domani prevede pilates tra gli alberi e aperitivo naturale e più avanti gioco corale di canto condotto da Laura Catriani, della Paolo Grassi di Milano. C’è stato un momento in cui alcune aziende vinicole della Romagna hanno capito che i clienti desideravano qualcosa in più della degustazione. È successo nella tenuta Enio Ottaviani a San Clemente di Rimini, che ha ridisegnato look e ambizioni aprendo a pranzo e a cena e lanciando spesso eventi, anche nella vicina Villa Yeppa, tra le vigne, luogo amato dagli americani, dove a inizio settembre si farà la passata di pomodoro, aperta a tutti. Poi c’è Donegato Winery a Montiano, stessa filosofia e spesso serate con chef ospiti. Un salto a Faenza e si scopre Fondamenta, l’evento che porta il benessere nelle dimore storiche. Si comincia il 7 settembre con Villa Emaldi, dimora affrescata tra le colline, costruita in stile eclettico nel 1876, che apre le porte al pilates.

Per tutta la durata dell’evento, due Natural Design Bar forniranno spremute fresche, infusi e piccoli piatti naturali, perché anche il gusto, come il gesto, è pensato per mettere radici. Sotto Brisighella si scopre invece un nido di benessere incastonato nelle colline: si chiama Ospedaletto 57 e la sua ideatrice Cristina Casadei l’ha da tempo trasformato anche in luogo delle arti, con corsi di acquerello, yoga, meditazione. Il 21 settembre va in scena Appetiti al solstizio, dalle 10 alle 18, incontro attorno agli appetiti, del palato, del corpo, della mente, dello spirito, attraverso la scrittura, con con la giornalista e autrice Martina Liverani e lo yoga, con Vania Bertozzi, insegnate da 20 anni di yoga e pilates, che unisce ad arte, spiritualità e natura. Si chiama Granarola ed è un piccolo borgo affacciato sul mare Adriatico, di fronte al suggestivo parco naturale del San Bartolo, che segna il confine tra Marche e Romagna, sotto Gradara. Qui, anni fa, il designer Marco Morosini ha ridato splendore al castello, trasformandolo in un relais immerso tra querce secolari e profumati allori e realizzando, lì accanto, un circolo delle bocce nato dalla sua fantasia, da gustare tra una partita a bocce, una sfida a burraco, lupini e drink per un ritorno alle gioie semplici della vita. L’evento cult del castello è invece Follow the sun, al tramonto, sulla magica terrazza.