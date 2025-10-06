L’impasto (segreto) è insuperabile: c’è una pizzeria in Emilia-Romagna che fa incetta di premi

Faenza, 6 ottobre 2025 – Ai riconoscimenti deve aver fatto l’abitudine, dal momento che è diventato difficile, ormai, trovare una classifica - nazionale o, addirittura, internazionale - in cui non sia menzionato: parliamo, ovviamente, di Davide Fiorentini, maestro pizzaiolo romagnolo doc, patron della pluripremiata pizzeria ‘O fiore mio, in via Mura di San Marco a Faenza (Ravenna).

L’ultimo in ordine di tempo è il riconoscimento denominato ‘Pizza Awards Italia’, vero e proprio 'Oscar della pizza', annunciato qualche giorno fa nella Capitale.

Oltre 200 giornalisti, di tutte le regioni d'Italia e di tutte le testate, curatori di guide enogastronomiche ed esperti del settore, hanno vestito i panni dei giudici e stilato una classifica delle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia. Tra i 43 premi assegnati c’era anche uno dedicato alle migliori pizzerie regionali: per l’Emilia-Romagna, è stata selezionata proprio ‘O fiore mio.

Il piazzamento nella Top pizza world 2025

Poco meno di un mese fa, Fiorentini aveva strappato il 77esimo posto mondiale nella graduatoria delle 100 pizzerie più apprezzate al mondo: anche in quel caso, il locale faentino era stato l’unico emiliano-romagnolo a comparire nell’agognato elenco.

E, appena una settimana fa, Fiorentini ha festeggiato l’ennesimo ‘Tre spicchi’, appuntatogli sul petto dai curatori della guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso: è l’unico indirizzo, in Romagna, ad aver conquistato il massimo riconoscimento attribuito dal noto volume, un ‘cult’ per gli amanti della pizza.

Nella classifica online 50 Top pizza Italia 2025, presentata a Milano lo scorso luglio, ‘O fiore mio risultava al 31esimo posto: è stato il piazzamento più alto ottenuto da un’insegna emiliano-romagnola (la reggiana Piccola Piedigrotta, di Giovanni Mandara, seguiva al 57esimo posto, quindi nella seconda parte della classifica).

Davide Fiorentini, maestro pizzaiolo romagnolo doc, di 'O fiore mio di Faenza

La pizza della rinascita

Nemmeno la terribile alluvione del maggio 2023 è riuscita a scalfire l’eccellenza di ‘O fiore mio. Già, perché Fiorentini aveva inaugurato, nel 2019, anche un ‘Hub’ in via Ponte Romano, sempre a Faenza, riqualificando un’ex officina meccanica.

Ma il locale, che era divenuto punto di riferimento, in tutta la zona, per il pane (fresco anche di domenica), nonché per colazioni e brunch, con pasticceria dolce e salata, fu investito dalla piena del fiume Lamone, che scorre proprio lì accanto.

Completamente devastato dal fango, l’hub è tuttora in fase di ristrutturazione, ma Fiorentini ha assicurato che ‘tornerà più bello di prima’, sempre nella stessa location.

All’indomani dell’alluvione, molti chef e colleghi del maestro fiorentino hanno organizzato catene solidali ed eventi di raccolta fondi così partecipati da commuovere lo stesso patron.

Maestro del lievitato

Ciò che rende la pizza di Fiorentini insuperabile, a detta degli esperti, è l’impasto. Un’arte che il pizzaiolo, figlio di pasticceri, ha affinato negli anni. Ecco cosa dicono di lui, ad esempio, i curatori della classifica 50 Top Pizza Italia: "gli impasti delle pizze, frutto di una ricerca indefessa e meticolosa, sono realizzati – si legge nella motivazione - con farine biologiche italiane. Lo stile ispirato alla napoletana è affiancato da quello a degustazione, a lunga lievitazione. Tecnica e gusto, armonizzati dalla cottura al forno a legna, regalano morsi tanto appaganti quanto digeribili. Gli ingredienti che costituiscono i topping (dall’inglese, farcitura) danno prova della varietà di eccellenze gastronomiche – la preferenza va per quelle stagionali – di cui è ricco lo Stivale, a cominciare dalla panoramica di olii extravergini. Cortesia e cordialità nel servizio”.