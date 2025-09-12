Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente BolognaPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneEventi weekendGratta e vinci
Acquista il giornale
Cosa FareUna pizzeria tra le più buone al mondo si trova in Emilia Romagna: ecco quale
12 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Una pizzeria tra le più buone al mondo si trova in Emilia Romagna: ecco quale

Una pizzeria tra le più buone al mondo si trova in Emilia Romagna: ecco quale

Il pluripremiato impasto si conferma nella hit mondiale di Top Pizza World 2025 insieme ai mostri sacri come Masanielli e Diego Vitagliano. Così la pizza della rinascita diventa un simbolo di eccellenza gastronomica planetaria

A destra, Davide Fiorentini di O' Fiore Mio, la pizzeria di Faenza tra le 100 più buone del mondo secondo la classifica di Top Pizza World 2025

A destra, Davide Fiorentini di O' Fiore Mio, la pizzeria di Faenza tra le 100 più buone del mondo secondo la classifica di Top Pizza World 2025

Per approfondire:

Ravenna, 12 settembre 2025 - Non solo in Italia: O’ Fiore Mio si conferma tra le pizzerie più apprezzate al mondo. A sancirlo è l’ultima classifica Top Pizza World 2025, che assegna al patron Davide Fiorentini il 77° posto mondiale (ma anche 31° nella Top Italia 2025). Il locale, vetrina del talentoso maestro pizzaiolo, è l’unica pizzeria emiliano-romagnola a conquistare nuovamente un posto nella prestigiosa top 100, consolidando un percorso di eccellenza che unisce tecnica, gusto e ricerca degli ingredienti. Ecco i suoi segreti e la classifica completa.

Il locale

Situata a ridosso delle antiche mura di Faenza, la pizzeria si distingue per un ambiente informale ma curato. Gli impasti, frutto di un lavoro meticoloso e di continue sperimentazioni, sono realizzati con farine biologiche italiane e lievitazioni lunghe. Lo stile principale si ispira alla tradizione napoletana, affiancato da proposte a degustazione che valorizzano materie prime locali e stagionali. La cottura al forno a legna armonizza tecnica e gusto, offrendo morsi appaganti e digeribili. Ogni topping, calibrato con cura, racconta l’eccellenza gastronomica dell’Italia, dagli oli extravergini alle verdure e ai salumi di stagione, accompagnato da un servizio cordiale e attento.

Una pizza pluripremiata

O’ Fiore Mio è ormai presenza fissa nelle guide gastronomiche nazionali e internazionali. Nel 2024 si era piazzata al 77° posto nella classifica mondiale, alle spalle di mostri sacri come Francesco Martucci di ‘I Masanielli’, Franco Pepe di ‘Pepe in Grani’ e Diego Vitagliano e il suo omonimo locale. La pizzeria aveva già conquistato la vetta regionale nella 50 Top Pizza Italia (per ben due anni di fila), confermandosi come la migliore dell’Emilia-Romagna. La guida internazionale premia non solo la qualità delle pizze, ma anche la capacità di valorizzare i prodotti del territorio, l’attenzione al servizio e l’esperienza complessiva dei clienti.

Dalla rinascita all’ascesa

Il locale non è nuovo alle sfide. Dopo l’alluvione che colpì la Romagna, il team di Fiorentini riuscì a riportare rapidamente la pizzeria in piena attività, dimostrando resilienza e passione. Oggi, il riconoscimento internazionale della 100 Top Pizza World 2025 celebra non solo la qualità dei prodotti, ma anche la determinazione di chi ha trasformato ostacoli e difficoltà in un’occasione di crescita e affermazione.

La classifica completa 

  • 1° I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italia)

  • 1° Una Pizza Napoletana (New York, Stati Uniti)

  • 2° The Pizza Bar on 38th (Tokyo, Giappone)

  • 3° Leggera Pizza Napoletana (San Paolo, Brasile)

  • 4° Confine (Milano, Italia)

  • 4° Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli, Italia)

  • 5° Napoli on the Road (Londra, Inghilterra)

  • 6° Seu Pizza Illuminati (Roma, Italia)

  • 7° I Tigli (San Bonifacio, Italia)

  • 8° Baldoria (Madrid, Spagna)

  • 9° Pizzeria Sei (Los Angeles, Stati Uniti)

  • 10° Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, Stati Uniti)

  • 11° Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (Caserta, Italia)

  • 12° 50 Kalò (Napoli, Italia)

  • 13° RistoPizza by Napoli sta ca (Tokyo, Giappone)

  • 14° Jay’s (Kenmore, Stati Uniti)

  • 15° Dry Milano (Milano, Italia)

  • 16° La Cascina dei Sapori (Rezzato, Italia)

  • 17° La Notizia (Napoli, Italia)

  • 18° Fiata by Salvatore Fiata (Hong Kong, Cina)

  • 19° Ribalta (New York, Stati Uniti)

  • 20° Sartoria Panatieri (Barcellona, Spagna)

  • 20° Via Toledo (Vienna, Austria)

  • 21° Ti Amo (Adrogué, Argentina)

  • 22° Massilia (Bangkok, Thailandia)

  • 23° Sestogusto (Torino, Italia)

  • 24° Allería (Providencia, Cile)

  • 25° 50 Kalò (Londra, Inghilterra)

  • 26° Robert’s (Chicago, Stati Uniti)

  • 27° IMperfetto (Puteaux, Francia)

  • 28° Crosta (Makati, Filippine)

  • 28° SHOP225 (Melbourne, Australia)

  • 29° Don Antonio (New York, Stati Uniti)

  • 30° I Masanielli – Sasà Martucci (Caserta, Italia)

  • 31° Ferro e Farinha (Rio de Janeiro, Brasile)

  • 32° Pizzeria Da Lioniello (Succivo, Italia)

  • 33° 180 Grammi Pizzeria Romana (Roma, Italia)

  • 34° Clementina (Fiumicino, Italia)

  • 35° da Susy (Gurugram, India)

  • 36° A Pizza da Mooca (San Paolo, Brasile)

  • 36° QT Pizza Bar (San Paolo, Brasile)

  • 37° Le Grotticelle (Caggiano, Italia)

  • 38° BOB Alchimia a Spicchi (Montepaone Lido, Italia)

  • 39° La Bolla (Caserta, Italia)

  • 40° I Vesuviani (Casoria, Italia)

  • 41° Flama (Miraflores, Perù)

  • 42° Pizza Zulu (Fürth, Germania)

  • 43° Ken’s Artisan Pizza (Portland, Stati Uniti)

  • 44° Apogeo (Pietrasanta, Italia)

  • 45° Bro. (Napoli, Italia)

  • 46° La Fenice (Pistoia, Italia)

  • 47° nNea (Amsterdam, Paesi Bassi)

  • 48° Truly Pizza (Dana Point, Stati Uniti)

  • 49° a mano (Makati, Filippine)

  • 49° Dante’s Pizzeria by Enis Baçova (Auckland, Nuova Zelanda)

  • 50° Unica Pizzeria (San Paolo, Brasile)

  • 51° Bottega (Pechino, Cina)

  • 52° Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli, Italia)

  • 53° Denis (Milano, Italia)

  • 54° Fratelli Figurato (Madrid, Spagna)

  • 55° ‘O Munaciello (Miami, Stati Uniti)

  • 55° La Leggenda (Miami, Stati Uniti)

  • 56° Il Segreto di Pulcinella (Montesarchio, Italia)

  • 57° Spacca Napoli (Seul, Corea del Sud)

  • 58° Pepe in Grani (Caiazzo, Italia)

  • 59° Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Slovacchia)

  • 60° Portarossa (Pampatar, Venezuela)

  • 61° Forno d’Oro (Lisbona, Portogallo)

  • 62° Raf Bonetta (Pozzuoli, Italia)

  • 63° La Clásica (San Salvador, El Salvador)

  • 64° Pizzeria Beddia (Filadelfia, Stati Uniti)

  • 65° Re I Mi (Sassari, Italia)

  • 66° Pizzeria Braceria CESARI!! (Nagoya, Giappone)

  • 67° Margherí (Ho Chi Minh City, Vietnam)

  • 68° Modus (Milano, Italia)

  • 69° Razza (Jersey City, Stati Uniti)

  • 70° La Balmesina (Barcellona, Spagna)

  • 70° La Piola Pizza (Bruxelles, Belgio)

  • 71° Giangi (Arielli, Italia)

  • 72° Surt (Copenaghen, Danimarca)

  • 73° Stile Napoletano (Chester, Inghilterra)

  • 74° L’industrie Pizzeria (New York, Stati Uniti)

  • 75° ‘O Scugnizzo (Arezzo, Italia)

  • 76° Demaio (Bilbao, Spagna)

  • 77° ‘O Fiore Mio (Faenza, Italia)

  • 78° L’Incanto (Punta del Este, Uruguay)

  • 79° Franko’s Pizza & Bar (Zagabria, Croazia)

  • 80° Saccharum (Altavilla Milicia, Italia)

  • 81° Pizza Culture (Calgary, Canada)

  • 82° Little Pyg (Dublino, Irlanda)

  • 83° Slice & Pie (Washington, Stati Uniti)

  • 84° Luca! (Frosinone, Italia)

  • 85° Giovanni Santarpia (Firenze, Italia)

  • 86° Meunier (Corciano, Italia)

  • 87° I Borboni (Pontecagnano Faiano, Italia)

  • 88° Gigi Pipa (Este, Italia)

  • 89° Avenida Calò (Roma, Italia)

  • 90° I Fontana (Somma Vesuviana, Italia)

  • 91° Grigoris (Mestre, Italia)

  • 92° Matto Napoletano (Skopje, Macedonia del Nord)

  • 93° 48h Pizza e Gnocchi Bar (Melbourne, Australia)

  • 94° Zielona Górka (Pabianice, Polonia)

  • 95° ANTO (Singapore, Singapore)

  • 96° Veridiana (San Paolo, Brasile)

  • 97° da PONE (Zurigo, Svizzera)

  • 98° Babette (Stoccolma, Svezia)

  • 99° Taglio (Mineola, Stati Uniti)

  • 100° Pizzammore (Dakar, Senegal)

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ciboristoranti