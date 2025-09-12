Una pizzeria tra le più buone al mondo si trova in Emilia Romagna: ecco quale

Ravenna, 12 settembre 2025 - Non solo in Italia: O’ Fiore Mio si conferma tra le pizzerie più apprezzate al mondo. A sancirlo è l’ultima classifica Top Pizza World 2025, che assegna al patron Davide Fiorentini il 77° posto mondiale (ma anche 31° nella Top Italia 2025). Il locale, vetrina del talentoso maestro pizzaiolo, è l’unica pizzeria emiliano-romagnola a conquistare nuovamente un posto nella prestigiosa top 100, consolidando un percorso di eccellenza che unisce tecnica, gusto e ricerca degli ingredienti. Ecco i suoi segreti e la classifica completa.
Il locale
Situata a ridosso delle antiche mura di Faenza, la pizzeria si distingue per un ambiente informale ma curato. Gli impasti, frutto di un lavoro meticoloso e di continue sperimentazioni, sono realizzati con farine biologiche italiane e lievitazioni lunghe. Lo stile principale si ispira alla tradizione napoletana, affiancato da proposte a degustazione che valorizzano materie prime locali e stagionali. La cottura al forno a legna armonizza tecnica e gusto, offrendo morsi appaganti e digeribili. Ogni topping, calibrato con cura, racconta l’eccellenza gastronomica dell’Italia, dagli oli extravergini alle verdure e ai salumi di stagione, accompagnato da un servizio cordiale e attento.
Una pizza pluripremiata
O’ Fiore Mio è ormai presenza fissa nelle guide gastronomiche nazionali e internazionali. Nel 2024 si era piazzata al 77° posto nella classifica mondiale, alle spalle di mostri sacri come Francesco Martucci di ‘I Masanielli’, Franco Pepe di ‘Pepe in Grani’ e Diego Vitagliano e il suo omonimo locale. La pizzeria aveva già conquistato la vetta regionale nella 50 Top Pizza Italia (per ben due anni di fila), confermandosi come la migliore dell’Emilia-Romagna. La guida internazionale premia non solo la qualità delle pizze, ma anche la capacità di valorizzare i prodotti del territorio, l’attenzione al servizio e l’esperienza complessiva dei clienti.
Dalla rinascita all’ascesa
Il locale non è nuovo alle sfide. Dopo l’alluvione che colpì la Romagna, il team di Fiorentini riuscì a riportare rapidamente la pizzeria in piena attività, dimostrando resilienza e passione. Oggi, il riconoscimento internazionale della 100 Top Pizza World 2025 celebra non solo la qualità dei prodotti, ma anche la determinazione di chi ha trasformato ostacoli e difficoltà in un’occasione di crescita e affermazione.
La classifica completa
-
1° I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italia)
-
1° Una Pizza Napoletana (New York, Stati Uniti)
-
2° The Pizza Bar on 38th (Tokyo, Giappone)
-
3° Leggera Pizza Napoletana (San Paolo, Brasile)
-
4° Confine (Milano, Italia)
-
4° Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli, Italia)
-
5° Napoli on the Road (Londra, Inghilterra)
-
6° Seu Pizza Illuminati (Roma, Italia)
-
7° I Tigli (San Bonifacio, Italia)
-
8° Baldoria (Madrid, Spagna)
-
9° Pizzeria Sei (Los Angeles, Stati Uniti)
-
10° Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, Stati Uniti)
-
11° Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (Caserta, Italia)
-
12° 50 Kalò (Napoli, Italia)
-
13° RistoPizza by Napoli sta ca (Tokyo, Giappone)
-
14° Jay’s (Kenmore, Stati Uniti)
-
15° Dry Milano (Milano, Italia)
-
16° La Cascina dei Sapori (Rezzato, Italia)
-
17° La Notizia (Napoli, Italia)
-
18° Fiata by Salvatore Fiata (Hong Kong, Cina)
-
19° Ribalta (New York, Stati Uniti)
-
20° Sartoria Panatieri (Barcellona, Spagna)
-
20° Via Toledo (Vienna, Austria)
-
21° Ti Amo (Adrogué, Argentina)
-
22° Massilia (Bangkok, Thailandia)
-
23° Sestogusto (Torino, Italia)
-
24° Allería (Providencia, Cile)
-
25° 50 Kalò (Londra, Inghilterra)
-
26° Robert’s (Chicago, Stati Uniti)
-
27° IMperfetto (Puteaux, Francia)
-
28° Crosta (Makati, Filippine)
-
28° SHOP225 (Melbourne, Australia)
-
29° Don Antonio (New York, Stati Uniti)
-
30° I Masanielli – Sasà Martucci (Caserta, Italia)
-
31° Ferro e Farinha (Rio de Janeiro, Brasile)
-
32° Pizzeria Da Lioniello (Succivo, Italia)
-
33° 180 Grammi Pizzeria Romana (Roma, Italia)
-
34° Clementina (Fiumicino, Italia)
-
35° da Susy (Gurugram, India)
-
36° A Pizza da Mooca (San Paolo, Brasile)
-
36° QT Pizza Bar (San Paolo, Brasile)
-
37° Le Grotticelle (Caggiano, Italia)
-
38° BOB Alchimia a Spicchi (Montepaone Lido, Italia)
-
39° La Bolla (Caserta, Italia)
-
40° I Vesuviani (Casoria, Italia)
-
41° Flama (Miraflores, Perù)
-
42° Pizza Zulu (Fürth, Germania)
-
43° Ken’s Artisan Pizza (Portland, Stati Uniti)
-
44° Apogeo (Pietrasanta, Italia)
-
45° Bro. (Napoli, Italia)
-
46° La Fenice (Pistoia, Italia)
-
47° nNea (Amsterdam, Paesi Bassi)
-
48° Truly Pizza (Dana Point, Stati Uniti)
-
49° a mano (Makati, Filippine)
-
49° Dante’s Pizzeria by Enis Baçova (Auckland, Nuova Zelanda)
-
50° Unica Pizzeria (San Paolo, Brasile)
-
51° Bottega (Pechino, Cina)
-
52° Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli, Italia)
-
53° Denis (Milano, Italia)
-
54° Fratelli Figurato (Madrid, Spagna)
-
55° ‘O Munaciello (Miami, Stati Uniti)
-
55° La Leggenda (Miami, Stati Uniti)
-
56° Il Segreto di Pulcinella (Montesarchio, Italia)
-
57° Spacca Napoli (Seul, Corea del Sud)
-
58° Pepe in Grani (Caiazzo, Italia)
-
59° Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Slovacchia)
-
60° Portarossa (Pampatar, Venezuela)
-
61° Forno d’Oro (Lisbona, Portogallo)
-
62° Raf Bonetta (Pozzuoli, Italia)
-
63° La Clásica (San Salvador, El Salvador)
-
64° Pizzeria Beddia (Filadelfia, Stati Uniti)
-
65° Re I Mi (Sassari, Italia)
-
66° Pizzeria Braceria CESARI!! (Nagoya, Giappone)
-
67° Margherí (Ho Chi Minh City, Vietnam)
-
68° Modus (Milano, Italia)
-
69° Razza (Jersey City, Stati Uniti)
-
70° La Balmesina (Barcellona, Spagna)
-
70° La Piola Pizza (Bruxelles, Belgio)
-
71° Giangi (Arielli, Italia)
-
72° Surt (Copenaghen, Danimarca)
-
73° Stile Napoletano (Chester, Inghilterra)
-
74° L’industrie Pizzeria (New York, Stati Uniti)
-
75° ‘O Scugnizzo (Arezzo, Italia)
-
76° Demaio (Bilbao, Spagna)
-
77° ‘O Fiore Mio (Faenza, Italia)
-
78° L’Incanto (Punta del Este, Uruguay)
-
79° Franko’s Pizza & Bar (Zagabria, Croazia)
-
80° Saccharum (Altavilla Milicia, Italia)
-
81° Pizza Culture (Calgary, Canada)
-
82° Little Pyg (Dublino, Irlanda)
-
83° Slice & Pie (Washington, Stati Uniti)
-
84° Luca! (Frosinone, Italia)
-
85° Giovanni Santarpia (Firenze, Italia)
-
86° Meunier (Corciano, Italia)
-
87° I Borboni (Pontecagnano Faiano, Italia)
-
88° Gigi Pipa (Este, Italia)
-
89° Avenida Calò (Roma, Italia)
-
90° I Fontana (Somma Vesuviana, Italia)
-
91° Grigoris (Mestre, Italia)
-
92° Matto Napoletano (Skopje, Macedonia del Nord)
-
93° 48h Pizza e Gnocchi Bar (Melbourne, Australia)
-
94° Zielona Górka (Pabianice, Polonia)
-
95° ANTO (Singapore, Singapore)
-
96° Veridiana (San Paolo, Brasile)
-
97° da PONE (Zurigo, Svizzera)
-
98° Babette (Stoccolma, Svezia)
-
99° Taglio (Mineola, Stati Uniti)
-
100° Pizzammore (Dakar, Senegal)