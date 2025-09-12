Una pizzeria tra le più buone al mondo si trova in Emilia Romagna: ecco quale

Ravenna, 12 settembre 2025 - Non solo in Italia: O’ Fiore Mio si conferma tra le pizzerie più apprezzate al mondo. A sancirlo è l’ultima classifica Top Pizza World 2025, che assegna al patron Davide Fiorentini il 77° posto mondiale (ma anche 31° nella Top Italia 2025). Il locale, vetrina del talentoso maestro pizzaiolo, è l’unica pizzeria emiliano-romagnola a conquistare nuovamente un posto nella prestigiosa top 100, consolidando un percorso di eccellenza che unisce tecnica, gusto e ricerca degli ingredienti. Ecco i suoi segreti e la classifica completa.

Il locale

Situata a ridosso delle antiche mura di Faenza, la pizzeria si distingue per un ambiente informale ma curato. Gli impasti, frutto di un lavoro meticoloso e di continue sperimentazioni, sono realizzati con farine biologiche italiane e lievitazioni lunghe. Lo stile principale si ispira alla tradizione napoletana, affiancato da proposte a degustazione che valorizzano materie prime locali e stagionali. La cottura al forno a legna armonizza tecnica e gusto, offrendo morsi appaganti e digeribili. Ogni topping, calibrato con cura, racconta l’eccellenza gastronomica dell’Italia, dagli oli extravergini alle verdure e ai salumi di stagione, accompagnato da un servizio cordiale e attento.

Una pizza pluripremiata

O’ Fiore Mio è ormai presenza fissa nelle guide gastronomiche nazionali e internazionali. Nel 2024 si era piazzata al 77° posto nella classifica mondiale, alle spalle di mostri sacri come Francesco Martucci di ‘I Masanielli’, Franco Pepe di ‘Pepe in Grani’ e Diego Vitagliano e il suo omonimo locale. La pizzeria aveva già conquistato la vetta regionale nella 50 Top Pizza Italia (per ben due anni di fila), confermandosi come la migliore dell’Emilia-Romagna. La guida internazionale premia non solo la qualità delle pizze, ma anche la capacità di valorizzare i prodotti del territorio, l’attenzione al servizio e l’esperienza complessiva dei clienti.

Dalla rinascita all’ascesa

Il locale non è nuovo alle sfide. Dopo l’alluvione che colpì la Romagna, il team di Fiorentini riuscì a riportare rapidamente la pizzeria in piena attività, dimostrando resilienza e passione. Oggi, il riconoscimento internazionale della 100 Top Pizza World 2025 celebra non solo la qualità dei prodotti, ma anche la determinazione di chi ha trasformato ostacoli e difficoltà in un’occasione di crescita e affermazione.

La classifica completa