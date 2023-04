Ponte 25 aprile, cosa fare in Emilia Romagna

Bologna, 20 aprile 2023 - Arriva la Festa della Liberazione e gli italiani sono pronti già per il ‘ponte’, in un 2023 che ne permetterà diversi. Dopo una Pasqua dalle temperature miti, la speranza di tutti è che il sole risplenda da sabato a martedì per un 25 aprile con i fiocchi.

Tante le proposte in Emilia-Romagna: dal più tradizionale dei tour tra le città d’arte alle prime gite fuori porta di primavera, magari sugli Appennini o sulla costa romagnola, per godersi un po’ di aria buona. Ecco un vademecum con alcune proposte ed eventi su come passare la Festa della Liberazione.

Gli eventi del 25 aprile nelle Marche – Le previsioni meteo

Le commemorazioni

Si parte dalla tradizionale commemorazione delle vittime del nazifascismo: ‘No alla guerra, viva la pace’ è il titolo della manifestazione che quest’anno - finalmente in presenza -, si svolgerà a Marzabotto e Monte Sole il 25 aprile. La vicepresidente rappresenterà la Regione nello storico luogo sull’Appennino bolognese teatro della più grande strage di civili per mano nazifascista, perpetrata attorno a Monte Sole nei territori di Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno. A Bologna, alle 10.15 in piazza Nettuno, anche la deposizione di una corona al Sacrario dei caduti partigiani insieme al sindaco e ai vertici locali dell’Associazione nazionale partigiani. Sempre nel giorno della Liberazione, a Cento partire dalle 9.30 si susseguono diversi appuntamenti, da una messa fino alla deposizione di una corona al Monumento ai caduti passando per la commemorazione della lapide di Vittorio Falzoni Gallerani. A Ravenna la cerimonia prevede, a partire dalle 11, l’omaggio alla lapide dei partigiani caduti, alla presenza anche delle Associazioni combattentistiche d’arma oltre che delle autorità locali e dell’Anpi provinciale. E ancora Parma, Reggio Emilia, Cesena: tanti gli eventi per onorare la memoria dei caduti.

Le gite gastronomiche

Non mancano gli appuntamenti per i più golosi: a Palazzo Re Enzo, nel centro della Bologna medievale, dal 22 al 24 aprile si promuoveranno le eccellenze enogastronomiche con la quinta edizione del Festival dei Sapori d’Italia ‘Cibò. So good!’ (oltre 30mila presenze e 60 produttori di eccellenza nella passata edizione), che accompagnerà i visitatori in un viaggio emozionante che valorizza le produzioni locali e i relativi territori, attraverso 14 regioni, 40 borghi, 10 Parchi Nazionali, 34 Parchi Regionali, 1.400 comuni e oltre 350 Prodotti Dop e Igp. A Comacchio, nel cuore del Delta del Po, le Anguille e le Acquadelle sono un prodotto d'eccellenza che da oltre 60 anni viene pescato nella città lagunare e sottoposto a un antico e particolare processo di marinatura, all’interno della Manifattura dei Marinati, sede del Museo dell’Anguilla: dal 22 al 25 aprile, la località celebra questa tradizione locale con attività e iniziative che promuovono il pesce “marinato”, riconosciuto Presidio Slow Food (Progetto finalizzato al recupero e alla salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza). Per chi vuole invece visitare Cesenatico, da sabato 22 a martedì 25 aprile c’è la sagra “Azzurro come il pesce”, la grande festa dedicata alla valorizzazione del Pesce Azzurro dell’Adriatico, prodotto “principe” della cucina locale. Per le vie e le piazzette del centro storico si diffonderà un profumo di spiedini di pesce e fritto misto, insieme a seppie con piselli, passatelli al brodo di pesce e altri piatti tipici (abbinati ad alcune eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna.

Gli eventi sportivi

Gli aquiloni protagonisti della primavera: al Festival Internazionale di Cervia (Ravenna), i migliori aquilonisti internazionali si danno appuntamento sulla spiaggia di Pinarella per la 43a edizione di “Artevento Cervia 2023”, da venerdì 21 aprile a lunedì 1° maggio. Esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, performance multidisciplinari, mostre, laboratori didattici, air sculptures e mercatini. Presente anche un’area food. Anche a Ferrara si guarda al cielo con stupore: da sabato 22 a martedì 25 aprile, tutti con il naso in su al Parco Urbano “G. Bassani” per ammirare lo spettacolo dei coloratissimi aquiloni di “Vulandra”. Una tradizione che da oltre 30 anni incarna la passione per l'aquilonismo sportivo e amatoriale, professionistico e dilettantistico, del gruppo locale “Vulandra”. Per chi ama il mare, appuntamento sulla battigia di Bellaria-Igea Marina (stabilimento balneare 83), da domenica 23 a martedì 25 aprile per la 22esima edizione di “Young Volley on the Beach”, il torneo di Beach Volley giovanile più grande d'Europa, che unisce sport, emozioni e divertimento. Mentre di giorno si assisterà alle competizioni in spiaggia (gara riservata agli S3 Mini Beach Volley, S3 Under 12 M/F/Misto, Under 13.14.16.19 Femminile e Under 13.15.17.19 Maschile), nelle serate di domenica e lunedì (dalle 21), il centro cittadino sarà animato da spettacoli di maghi, acrobati, comici, giocolieri (Viale Ennio a Igea Marina e Viale dei Platani a Bellaria). Non da ultimo, per tre giorni, lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà protagonista di una grande manifestazione sportiva – da domenica 23 a martedì 25 – che include anche il Campionato Nazionale di Nuoto. L’appuntamento con “Swimming Games AiCS Open”, arrivato al settimo anno, coinvolge circa mille atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, che gareggeranno in vasca coperta 50 metri a 10 corsie. Prevista anche la spettacolare e impegnativa sfida “Australiana”, con otto serie da 50 metri nuotate a stile libero.

Mostre, natura e festival

Chi ama il giardinaggio, troverà a Ravenna un’ampia esposizione di varietà di piante e fiori, piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere, proposte direttamente da floricoltori provenienti da tutta Italia. È l’appuntamento ‘green’ di “Ravenna in Fiore”, domenica 23 e lunedì 24 aprile, in piazza Kennedy, a partire dalle 9:30 fino a sera. Ampio spazio anche all’artigianato di qualità, all’hobbistica, alle attrezzature per il giardinaggio e da esterno e ai prodotti alimentari. A Bologna martedì 25 aprile spazio alla tradizionale festa in via del Pratello con il comitato Pratello R’Esiste, da sempre gettonatissima per giovani e meno giovani: eventi, musica in strada, cibo e tanto divertimento nel cuore di una delle vie più amate della movida bolognese, dall’ora di pranzo fino a sera. Martedì 25 aprile dal Museo NatuRa di Sant'Alberto (Ravenna) parte la gita in bicicletta (ore 10), per ammirare le distese di fenicotteri che da anni hanno scelto il Parco del Delta del Po come loro casa. Si seguirà un percorso semplice di 12 km alla scoperta delle Valli Meridionali di Comacchio (Fe), su territorio pianeggiante, attraversando lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d’acqua che si colorano di rosa per la moltitudine di fenicotteri presenti. Grazie ai binocoli forniti dal Museo, si potranno osservare tante altre specie di volatili che vivono in questa zona, nei loro comportamenti di vita quotidiana, dall’accudimento del nido al corteggiamento. Anche i meno esperti possono vivere l’emozione di una passeggiata a cavallo, resa ancora più d’effetto dall’ambiente di straordinario fascino che si attraversa, ovvero la spiaggia e la natura incontaminata del Parco del Delta del Po, Patrimonio Mondiale Unesco. Martedì 25 e sabato 29 aprile, ci si incontra di mattina al Maneggio Hotel Club Spiaggia Romea di Lido delle Nazioni (Ferrara) e si parte per un’escursione di circa un’ora con una guida specializzata, in sella ai cavalli di razza Delta di derivazione Camargue, dell’Allevamento Spiaggia Romea. Tornano gli appuntamenti primaverili con i laboratori domenicali per bambini dai 6 ai 12 anni, organizzati dal Museo Archeologico Arsenio Crespellani, alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, nel Comune di Valsamoggia (Bologna). Quest’anno lo staff dei servizi educativi, in occasione dell’installazione dell’opera “I am with you, I have always been with you, don’t be afraid” del duo Antonello-Ghezzi, vincitori del bando PAC (Piano per l’Arte Contemporanea) 2021, proporrà il laboratorio per famiglie “Antichi cieli ritrovati” (domenica 23 aprile), alla scoperta del cielo e di come influenzava i popoli antichi nella vita di tutti i giorni. L’incontro, della durata di circa 1,30 minuti, avrà inizio alle 16:30. Prenotazioni obbligatorie: [email protected] Infine, “Non ho da offrire che parole” è il titolo del concerto gratuito che il cantautore Vinicio Capossela proporrà domenica 23 aprile nella “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore”, in piazzale Ceccarini alle 18, a Riccione. Trait d’union delle sue canzoni, le parole prese in prestito da libri e poesie di Omero e Dante, Oscar Wilde e Jack Kerouac, Pasolini e Joseph Conrad, Louis-Ferdinand Céline e molti altri. Brani che spazieranno dal tema della follia, a quelli della speranza e dell’amore. L’eclettico artista presenterà, inoltre, in anteprima, le “canzoni urgenti” del suo ultimo album, nate, questa volta, dall’incontro con le pagine di Bertolt Brecht, Goethe e Ariosto. L’evento rientra nel progetto riccionese “Sotto il Sole di Riccione 2023”, un palinsesto di spessore tra eventi e concerti, che proseguiranno fino a Capodanno 2024.