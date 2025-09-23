Raccolta funghi in Emilia-Romagna: tutto su regole, permessi, giorni e orari

Bologna, 23 settembre 2025 - È arrivato l’autunno ed ecco che la raccolta di funghi si intensifica. Un’attività appassionante, ma che richiede attenzione e responsabilità sia per la propria salute, sia per il rispetto dell’ambiente. Su ‘Senza Ricetta’ (LepidaTv) i protagonisti sono proprio i funghi. L’ispettore micologo del Servizio sanitario regionale, Silvio Cantori, spiega le regole e le buone pratiche per la raccolta in Emilia Romagna. Ecco cosa sapere.

Non ci si può improvvisare nella raccolta. Per poter raccogliere funghi è necessario un permesso che viene rilasciato dall’Unione dei Comuni, dalle province o dai locali convenzionati dai vari enti.

Dove cercare funghi in Appennino: zone e consigli

In Emilia Romagna si può “andare a funghi” il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. È previsto un giorno extra per la raccolta per scopi economici nei territori montani. Si può andare da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto.

Non si usano rastrelli e uncini perché danneggerebbero le parti umifere che ne favoriscono la crescita. I funghi si raccolgono a mano, con una rotazione, facendo attenzione a raccoglierli interi. Va poi tolta solo la terra per consentire al micologo una corretta determinazione di commestibilità. In altre parole, per poterlo riconoscere al meglio il fungo deve avere ancora tutte le sue parti.

Appena raccolti vanno depositati in un cesto aperto, in modo da poter disperdere le spore e consentire una corretta conservazione durante la raccolta. Se rimangono ammassati nelle buste, possono sviluppare muffe pericolose per la salute.

La norma prevede che il fungo abbia almeno due o tre centimetri di diametro per poter essere raccolto, variabile in base alla specie. Se ne possono raccogliere al massimo tre chili al giorno, per alcune specie un chilo.

Non si possono raccogliere funghi in prossimità di strade e campi dove vengono usati antiparassitari.

Una volta a casa, vanno conservati a 1 grado di temperatura o essere surgelati. Possono rimanere in congelatore anche per alcuni mesi.

Il micologo consiglia, inoltre, di pulirli accuratamente e di consumarli in quantità moderate e non in pasti ravvicinati.

Sono sconsigliati agli anziani con problematiche digestive, alle donne in gravidanza e ai bambini.

Durante la preparazione domestica bisogna fare molta attenzione, soprattutto nei sottoli per il rischio botulino che può essere letale.

Nel caso di disturbi è necessario recarsi subito al pronto soccorso, portando i residui di fungo che si hanno a disposizione.

È sempre consigliabile rivolgersi agli esperti micologici della propria azienda Usl per verificarne la commestibilità.