I ristoranti migliori dell’Emilia Romagna? Ecco la classifica 2024 di The Fork

Bologna, 20 gennaio 2025 – I ristoranti migliori dell’Emilia-Romagna? Le classifiche sono numerose e varie, ma quella della comunità di The Fork riguardo i ristoranti più amati e frequentati nel 2024 ne incorona quattro in tutta la regione su una classifica di ben 100 locali in tutta Italia. Per incontrare queste cucine si viaggia lungo il nostro territorio dal mare a Parma, ma senza fermarsi a Bologna. In lista, infatti, non c’è nessun locale sotto le Due Torri.

The Fork è una piattaforma online, ma anche un’app, che serve principalmente per prenotare un ristorante e lasciare recensioni. Nel tempo si è creata una vera e propria comunità, grazie all’inserimento di 55mila ristoranti in 11 paesi, come si legge sul loro sito. Così: “Le schede e le recensioni aiutano a trovare il posto giusto per ogni occasione”. Ecco dunque com’è andato lo scorso anno in Emilia-Romagna con la classifica Top 100 2024.

I ristoranti migliori in Emilia-Romagna

Sono quattro i locali preferiti e più gettonati in regione. A battere tutti è Bequadro Restaurant And Sound a Parma con a capo della cucina lo chef Roberto Pallini, con un punteggio medio di 9.6 su 10. Offre un tipo di cucina europea e, nonostante i prezzi elevati (prezzo medio 45 euro), è molto apprezzato per la qualità del cibo e per le serate con musica dal vivo. Su 100 locali si è piazzato 15esimo.

Segue al 27esimo posto il Ristorante Iacobucci di Castel Maggiore, che sfoggia anche una Stella Michelin. Qui il punteggio medio delle recensioni è addirittura di 9.9 su 10. Cucina italiana con lo chef Agostino Iacobucci super apprezzata e premiata dalla clientela. “Quello non è cibo è un’opera d’arte”, “Location prestigiosa, atmosfera e servizio accogliente, qualità degli ingredienti e creatività dello chef ne fanno un luogo eccellente”, si legge tra le recensioni. Prezzo medio: 130 euro.

Per scoprire il terzo locale in classifica ci si sposta in Romagna, per la precisione a Gatteo Mare. Al 46esimo posto, infatti, troviamo L’Atelier Gourmet con lo chef Aldo Santoro che propone diverse specialità di pesce, ma non solo. Il punteggio delle recensioni è di 9.7 su 10, “con menzioni speciali per i crudi di mare imbattibili e il risotto rosso spettacolare”. Il rapporto qualità prezzo è considerato ottimo: il prezzo medio a persona infatti è di 35 euro.

Chiudiamo le menzioni tornando in Emilia. A Modena, infatti, l’Antica Moka si piazza all’86esimo posto su 100. Anche qui punteggio altissimo con 9.7 su 10 con, a guidare la cucina, una chef donna: Anna Maria Barbieri che si ferma anche in sala a salutare i clienti. Il menù è tradizionale e tipicamente emiliano. Voti altissimi per il servizio “impeccabile e professionale”.

Sorpresa nelle Marche

Nella classifica Top 100 di The Fork c’è anche un ristorante marchigiano, che si è classificato al 21esimo posto, dopo quindi il Bequadro di Parma. Si tratta del ristorante Ponente a Urbino, dello chef Danilo Mariotti. Anche qui voti altissimi: media di 9.9 su 10. Il menù predilige ricette locali, con un prezzo medio di 55 euro a persona. “Location mozzafiato immersa nel verde delle colline”, si legge su The Fork. “I piatti sono autentiche opere d’arte”.

Come funzionano le classifiche di The Fork

Questi sono i locali che hanno ricevuto più apprezzamenti nell’arco di tutto il 2024. Ma come funzionano le classifiche della piattaforma? “I ristoranti che compaiono in questa classifica – si legge – devono soddisfare i seguenti criteri minimi: recensioni ricevute da almeno 20 utenti negli ultimi 6 mesi; recensioni scritte ricevute da almeno 5 utenti negli ultimi 6 mesi; prezzo medio superiore a 20 euro; valutazione media superiore a 9 negli ultimi 6 mesi”.