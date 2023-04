Sagre maggio 2023 in Emilia Romagna: dove andare

Bologna, 30 aprile 2023 – Arriva il mese di maggio e la primavera entra nel vivo, i colori e i profumi della natura si fanno sempre più intensi e, con loro, esplodono anche i sapori del cibo e del gusto. Questo mese, fra le province dell’Emilia Romagna, c’è la possibilità di scegliere fra tantissime sagre per iniziare ad assaporare in anticipo l’atmosfera estiva.

A maggio tante le sagre con carne alla griglia nel menù

Bologna

A Sala Bolognese, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 maggio, a Casa Largaiolli c’è ‘Maggio in festa’. E’ possibile fare escursioni a piedi e in bici oltre a godere del meraviglioso panorama. Mentre i piatti sono quelli della cucina tradizionale, tra cui il tortellone bolognese e una selezione di carni alla griglia. A Castello Serravalle in Valsamoggia arriva Maggiociondolo il 13-14 e 20-21 maggio con musica, spettacoli e tante prelibatezze per tutti. A Loiano, il 7 maggio, c’è la Primavera in piazza, una mostra mercato di piante e fiori, mercatino dell'artigianato, sfilate e intrattenimento musicale per grandi e piccoli. Presso gli stand enogastronomici sarà possibile degustare prelibatezza a tema primaverile e floreale. Sabato 6 e domenica 7 maggio c’è San Giorgio di Vino, a San Giorgio in Piano, evento dedicato alla degustazione e all'enogastronomia di qualità. Saranno presenti il banco del pesce fresco e stand gastronomici con l’hamburger bolognese, farcito con salsiccia e friggione. Mentre la Fiera di Maggio di Sant’Agata Bolognese (25-28 maggio) è uno degli appuntamenti più attesi. Con esposizioni, mostre, sport, gastronomia e spettacoli. Dal 12 al 14 maggio, a Budrio, torna lo Street Food Festival, coi migliori food truck provenienti da tutta Italia; mentre dal 12 al 20 maggio a San Giovanni in Persiceto torna il Carnival Beer fest, la festa della birra con cucina tipica bavarese.

Imola

A Imola, dal 28 aprile al 1° maggio e dal 12 al 14 maggio, ecco la Sagra del friggione, un'occasione per gustare il tradizionale piatto locale a base di cipolla e pomodoro. A Dozza, invece, c’è ‘Dozza in festa – Settimana di vino e Albana’, dal 7 al 14 maggio. Otto giorni dedicati al vino dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia

Nella Bassa reggiana, nella zona sportiva di Rolo, il 19-20-21 maggio torna ‘I primi di Rolo’, un tradizionale appuntamento del paese nel cui menù padroneggiano piatti come tortelli, gnocchi, cappelletti, bigoli e gramigna. Con formula ‘All you can eat’.

Ferrara

A Ferrara e provincia per due weekend (5-7 maggio e 12-14 maggio) c’è la Festa dàl Balanzòn e dì Pinzìn, presso la Sala Parrocchiale di Casaglia. Le specialità della festa sono appunto i ‘balanzòn’, pasta sfoglia ripiena, e i ‘pinzìn’, conosciuti in altre zone come gnocchi fritti. E’ possibile però gustare un menù alternativo con maccheroncini al ragù. A Lagosanto, dal 12 al 14 maggio e dal 19 al 21 maggio, ecco la Sagra della Fragola. E proprio la fragola è il simbolo di Lagosanto, dove, dove si coltiva il 90% del manifatturiero italiano. All'interno dello stand gastronomico le serate saranno allietate da musica e balli di gruppo. A Portomaggiore, invece, il 13 e 14 maggio va in scena la Festa dell'Agricoltura e del Volontariato. Oltre agli stand gastronomici, animali in esposizione, modellismo, passeggiate a cavallo, musica, mostre, trucca-bimbi e cantastorie. Domenica 21 maggio Migliarino ospita la Fiera del Fiore, mentre a Copparo c’è Bici in Tour, un pomeriggio cicloturistico alla scoperta del paesaggio campagnolo. Infine, domenica 28 maggio Festa di Primavera ad Argenta.

Ravenna

Marina di Ravenna si anima tutte le domeniche di maggio (7-14-21-28) coi Mercatini di Primavera, mentre a Lavezzola dal 18 al 21 maggio ecco la 40esima edizione della Sagra della Porchetta e del Tortellino. A Castel Bolognese dal 25 al 29 maggio la piazza si anima con la Sagra di Pentecoste, il 27 e 28 maggio a Riolo Terme ci si diverte con la Festa dei giochi senza tempo e senza età.

Forlì-Cesena

A Montiano il 6-7 maggio la seconda edizione della Sagra del Cinghiale che prevede un ricco menù: pappardelle o cappelletti al ragù di cinghiale, spezzatino di cinghiale; porchetta di cinghiale; salame stagionato di cinghiale e salsiccia di cinghiale ai ferri. Domenica 7 maggio Festa delle erbe spontanee a Selvapiana, con piatti a base di borragine, stridoli e rosole di campo. Sempre il 7 maggio, a Mercato Saraceno, la Fiera di Maggio dei Salumi e Formaggi, uno degli appuntamenti più attesi nel cuore della Romagna. Nella piazzetta del Savio si potranno anche gustare i rinomati cappelletti eseguiti dalle ‘azdore’ della Pro Loco e un'ottima salsiccia alla griglia. Dal 12 al 14 maggio a Borghi ritorna la tradizionale sagra paesana dedicata al ‘Bustrengh’, un dolce caratteristico la cui ricetta viene gelosamente custodita da generazioni. A Cusercoli, domenica 14 e 21 maggio, la Sagra del Prugnolo, un fungo piuttosto raro che cresce in zone collinari o montane, come la Valmarecchia. Si può utilizzare sulle tagliatelle, sulle tartine o frittate, per zuppe molto profumate, oppure cotto al forno. A Fratta Terme dal 19 al 21 maggio c’è la Sagra della fragola, mentre a Roncofreddo il 20 e il 21 maggio c’è la Sagra del pisello. Infine, a Forlimpopoli dal 26 al 28 maggio va in scena la festa rinascimentale.

Rimini

Con la Sagra della porchetta, domenica 14 maggio, Saludecio si trasforma in un percorso gastronomico a cielo aperto, costellato da un ampio assortimento di bancarelle in cui, protagonista indiscussa, è la porchetta. Il 19-20-21 maggio, a Cattolica, settima edizione per il Wein Tour e il meglio della produzione vitivinicola dell'Emilia-Romagna. Ancona il vino protagonista a San Clemente dal 26 al 28 maggio con la Sagra del vino, mentre il 27 e il 28 maggio torna a Pennabilli la Sagra del Prugnolo.