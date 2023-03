San Patrizio 2023: festa ed eventi in Emilia Romagna

San Patrizio 2023: tutti gli eventi per festeggiare il patrono d'Irlanda in Emilia Romagna

Bologna, 16 marzo 2023 – Si avvicina uno dei weekend più attesi di quest’anno: il 17 marzo torna la festa di San Patrizio e, come ogni anno, ci si prepara a bere e festeggiare il patrono irlandese caro anche agli italiani. Ecco alcune curiosità su San Patrizio e gli appuntamenti in Emilia Romagna.

Chi è San Patrizio: la storia

San Patrizio è il patrono dell'Irlanda. Ogni anno si festeggia la sua ricorrenza il 17 marzo. Il suo vero nome è Maewyin Succat, uomo di origine scozzese che visse tra il 385 e il 461 d.C. Pare che, a 16 anni, il giovane fu rapito da dei pirati irlandesi per conto del re irlandese Niall e venduto successivamente come schiavo a re Dalriada, sovrano dell’allora regno che ricopriva Scozia e Irlanda. La sua storia oscilla spesso con la leggenda.

Si narra che, fuggito da quella corte, il ragazzo si fece diacono e riuscì così a cambiare nome, convertendosi al cristianesimo. Da quel momento divenne Patrick e svolse con dedizione il compito, affidato dall’allora papa Celestino I, di evangelizzare tutte le terre irlandesi. Fu così fatto santo. Questa operazione ebbe come grande effetto quello di favorire la contaminazione tra mondo cristiano, celtico e pagano. Nel mondo cristiano e ortodosso e soprattutto in Irlanda viene festeggiato il 17 marzo, data della sua morte.

Cos’è la festa di San Patrizio

Il 17 marzo si commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo e che si deve a Patrizio, allora vescovo. La festa di San Patrizio è pertanto una festa cristiana conosciuta col nome di St Patrick’s Day o Paddy’s Day ed è una delle ricorrenze più sentite in Irlanda.

Perché ci si veste di verde?

La festa di San Patrizio ha affascinato tutto il mondo, tant’è che anche in Italia quando si avvicina il 17 marzo ci si sbriga a cercare un irish pub che per l’occasione si tinge di verde e di trifogli. Ma perché?

Prima del IX secolo il colore associato al santo pare fosse il blu. Ma in seguito alla causa indipendentista che avrebbe coinvolto l’Irlanda, secoli dopo la morte del vescovo, il colore è diventato il verde. Questo colore, infatti, richiama la natura irlandese contraddistinta dalla campagna. E così, durante la ribellione del 1798, il verde è stato associato alla cultura locale.

Oltre al colore verde, altro simbolo imprescindibile di San Patrizio è il trifoglio. Secondo una leggenda, il santo avrebbe usato il trifoglio per spiegare la Santissima Trinità agli irlandesi pagani per convertirli al cristianesimo.

Cosa si mangia e si beve il 17 marzo

Considerata la cultura da cui proviene il patrono è impossibile non associare San Patrizio alla birra. In particolare la birra stout, un tipo di birra scura come la celebre birra irlandese Guinness. In questa giornata è solito colorare la birra di verde.

Ciò detto, se in Irlanda ci si concede dei piatti tipici a base di carne, patate e cavolo e come dolce biscotti a forma di trifoglio, nel resto del mondo ci si limita a mescolare alcuni piatti irlandesi con quelli locali. Ecco alcuni piatti da cui prender spunto per festeggiare San Patrizio come un vero irlandese.

Guinness Stew (spezzatino alla birra)

Irish stew (stufato irlandese)

Colcannon (purè di patate con verza)

Soda bread (pane integrale lievitato con bicarbonato di sodio)

Cupcake o biscotti di San Patrizio

Birra verde (con aggiunta di blu curacao)

Perché si beve a San Patrizio

Oltre alla cultura della birra diffusa in Irlanda, la ragione per cui si associa la festa al bere è perché il 17 marzo cade a metà della Quaresima, l’unico giorno in cui un tempo si era liberi dalle tipiche restrizioni pre-pasquali. Dunque, il St Patrick Day è altresì un giorno in cui sentirsi liberi di mangiare, bere e festeggiare il patrono.

Cosa fare il giorno di San Patrizio in Emilia Romagna

Irlanda in Festa

Irlanda in Festa ritorna a Bologna, in piazza Lucio Dalla dal 16 al 19 marzo. Per organizzazione dell’Estragon, ci saranno quattro giorni di band irlandesi e italiane in chiave folk, con tante birre Guinness, Harp e Kilkenny e cibo, dall’hamburger di angus fino al fish and chips. Si può partecipare, ad ingresso gratuito, giovedì e venerdì dalle 18 alle 21, mentre sabato e domenica dalle 12 fino alle 24. Il 17 marzo si segnalano i Modena City Ramblers.

La stessa festa si svolgerà anche a:

Parma dal 16 al 19 marzo al parco Cittadella

Modena dal 17 al 19 marzo al Vox Club di Nonantola

Forlì dal 24 al 26 marzo in piazza Saffi

Concerto dei Giullari

A Ferrara, al Lady Hawke Pub, ci sarà il concerto della rock cover band ferrarese attiva dal 1990. I Giullari si esibiranno al pub per celebrare la festa di San Patrizio a partire dalle 22.

Festival della birra

Imperdibile per chi si trova in provincia di Piacenza nel giorno di San Patrizio è il Festival della Birra a Grazzano Visconti, suggestivo borgo piacentino che il prossimo 18 e 19 marzo festeggerà il patrono irlandese con birra, street food, spettacoli e prodotti artigianali.

Per il resto è possibile riunirsi in qualsiasi centro cittadino oppure in un irish pub e festeggiare insieme la festa di San Patrizio.