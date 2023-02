San Valentino 2023: cena romantica, gite ed eventi in Emilia Romagna

Cosa fare a San Valentino (archivio)

San Valentino 2023, i castelli degli innamorati in Emilia Romagna e le iniziative in programma

Bologna, 13 febbraio 2023 – Eccoci come ogni anno alla ricorrenza che celebra l’amore e gli innamorati. Alla vigilia di San Valentino è caccia al regalo o all’evento da regalare alla propria persona. Ecco alcuni suggerimenti per celebrare il 14 febbraio al meglio in Emilia Romagna.

Cosa fare a San Valentino nelle città dell’Emilia Romagna

Per gli amanti della cultura si potrebbe pensare ad una mostra. Bologna, la città universitaria per eccellenza, è un'ottima idea per trascorrere San Valentino. La città offre infatti una vasta gamma di musei, tra cui il Museo Civico Medievale e la Pinacoteca Nazionale, nonché una serie di chiese e palazzi storici. Ma anche eventi che capitano a ridosso del 14 febbraio, come Infine, come non pensare ad una serata al cinema, considerando tra gli altri la Cineteca della città.

Allo stesso modo si può visitare la Galleria Estense di Modena. Per stupire l’altra persona, se un po’ nerd, si può anche optare per il Museo delle Figurine. E perché non concedersi una degustazione romantica in una delle acetaie tipiche della città.

In tema amoroso, per chi si ritrova nei pressi di Ferrara, come non far visita al Castello Estense simbolo della città e custode delle opere di Nicola Zamboni, da poco scomparso, che ritraggono l’amore cavalleresco dell’Orlando Furioso che per la sua Angelica perse il senno. Tra le altre cose, il Comune ha ricoperto la città di cuori e panchine per celebrare la festa degli innamorati e ha pensato ad un pacchetto turistico ad hoc per un soggiorno di San Valentino.

A Reggio Emilia ci sono i Musei Civici della città che custodiscono, tra le altre cose, il reperto paleontologico in mostra della balena fossile di San Valentino, nome preso dall’omonimo comune in cui venne ritrovato lo scheletro del cetaceo.

Infine, perché non trascorrere la giornata di San Valentino nella bellissima Romagna che, come racconta il curiosissimo documentario sull’Emilia Romagna, accoglie tutti e tutte con quella verve inconfondibile tra le bellezze delle sue città. Un pranzo e una passeggiata lungo le spiagge romagnole, una visita ai monumenti più famosi, ai mosaici di Ravenna; dal Parco del Mare al Museo della Marineria fino alla ‘piccola Venezia’ (Comacchio). E per chi passa da Rimini, una visita al Museo di Fellini. Tra le altre cose, a Cesena con gli auguri puoi vincere un cena.

Dove andare a San Valentino: gite fuori porta

Per gli amanti della natura, una gita in barca lungo il fiume Po a bordo di una crociera o una passeggiata tra i vigneti della zona del Lambrusco, per un'esperienza romantica e rilassante.

Anche le terme della Porretta, ai piedi dell'Appenino Tosco-Emiliano, sono un'altra opzione per trascorrere una giornata di relax e benessere con la propria dolce metà. Perché non concedersi un’escursione romantica tra i colori del tramonto alla Pietra di Bismantova.

Altra idea originale è anche far visita ai Castelli del Ducato di Parma, tra relax alla spa, cena a lume di candela e visita notturna al castello. Sempre in tema gite fuori porta, anche il borgo di Brisighella o la Rocchetta Mattei. E per chi può sfruttare il meteo di questi giorni potrebbe andare sulla neve a sciare, con una visita al Cimone o al Corno alle Scale.

Non è passato tanto tempo da quando il quotidiano francese Le Monde ha sparato in copertina dei suoi approfondimenti viaggi che l’unica meta italiana del 2023 è il Parco del Delta del Po. Pertanto, la giornata di San Valentino potrebbe essere l’occasione per visitare le bellezze delle valli di Comacchio, concedersi un aperitivo di fronte ai fenicotteri e visitare questo parco habitat di tantissime specie faunistiche e floreali.

Cena di San Valentino? Ecco dove mangiare

Come non parlare di cibo, se si parla di un festeggiamento. E in tema, l’Emilia Romagna ha molto da offrire. Ogni provincia, infatti, ha taverne, osterie e ristoranti dove concedersi un pranzo, un aperitivo o una cena romantica il prossimo 14 febbraio. D’altronde, tutto il mondo vota l’Emilia Romagna la regione con la miglior cucina regionale. Ecco di seguito alcune proposte:

A cena sull’albero a La bottega da Franco (Bologna)

(Bologna) Pranzo o cena a La Piazzetta in piazzetta Betlemme (San Giovanni in Persiceto, Bologna)

in piazzetta Betlemme (San Giovanni in Persiceto, Bologna) Cena sotterranea al ristorante La Grotta (Brisighella)

(Brisighella) Agriaperitivo da Casetta Rio del Sol (Forlì)

(Forlì) Cena a lume di candela in battello sul Po a bordo della Motonave Stradivari (Boretto, Reggio Emilia)

(Boretto, Reggio Emilia) Pranzo o cena nei dehors sulle barche di Comacchio (Ferrara).

(Ferrara). … una cena stellata?