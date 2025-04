1 maggio in Emilia Romagna, eventi e sagre del weekend lungo

Bologna, 30 aprile 2025 - Tutto pronto per il primo weekend di maggio e anche l’Emilia Romagna si prepara per festeggiare la festa dei lavoratori. In regione infatti per questo lungo ponte sono tanti gli eventi da non perdere. Dai classici concertoni in piazza come quello a Bologna, in cui si esibiranno artisti internazionali per arrivare ai vari eventi e sagre sparse in Emilia-Romagna in cui si potranno assaggiare prodotti locali sotto il sole primaverile. Ecco, quindi, cosa fare in regione da giovedì 1 a domenica 4 maggio.