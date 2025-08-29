Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cosa Fare
Cosa FareLe 10 sagre da non perdere in Emilia-Romagna dal 29 al 31 agosto
29 ago 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Le 10 sagre da non perdere in Emilia-Romagna dal 29 al 31 agosto

2

Festa della tagliatella a Cavezzo (Modena)

3

Sagra del cotechino ad Alberone di Cento (Ferrara)

4

Sagra delle sfogline a Massa Lombarda (Ravenna)

5

Sagra del tortello di San Patrizio di Conselice (Ravenna)

6

Sagra dal caplaz a Coronella (Ferrara)

7

Sagra del porcino a Castel Rio (Bologna)

8

Sagra dell’ortica a Malalbergo (Bologna)

9

Sagra dell’anatra a Stellata di Bondeno (Ferrara)

10

Santarcangelato a Santarcangelo (Rimini)

11

Fumaiolo fest a Verghereto, monte Fumaiolo (Forlì Cesena)

Le 10 sagre da non perdere in Emilia-Romagna dal 29 al 31 agosto

Si potrà scegliere tra la tagliatella di Cavezzo, il cotechino di Alberone, le sfogline di Massa Lombarda, i tortelloni di San Patrizio, i caplaz di Coronella, i porcini di Castel del Rio e i piatti all’ortica di Malalbergo. I consigli su dove andare

Feste e sagre in Emilia-Romagna: idee per l'ultimo weekend di agosto

Bologna, 29 agosto 2025 - L’ultimo fine settimana di agosto si preannuncia ricchissimo di appuntamenti in Emilia-Romagna, con sagre e feste che uniscono tradizione, gusto e divertimento. Dal 29 al 31 agosto (e in alcuni casi anche oltre) si potrà scegliere tra la tagliatella di Cavezzo, il cotechino di Alberone, le sfogline di Massa Lombarda, i tortelloni di San Patrizio, i caplaz di Coronella, i porcini di Castel del Rio e i piatti all’ortica di Malalbergo.

Non mancano eventi originali come la Sagra dell’Anatra a Stellata, Santarcangelato a Santarcangelo di Romagna con il gelato artigianale e Fumaiolo Fest tra musica e natura. Ecco, quindi, alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione.

