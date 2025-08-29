Le 10 sagre da non perdere in Emilia-Romagna dal 29 al 31 agosto

Bologna, 29 agosto 2025 - L’ultimo fine settimana di agosto si preannuncia ricchissimo di appuntamenti in Emilia-Romagna, con sagre e feste che uniscono tradizione, gusto e divertimento. Dal 29 al 31 agosto (e in alcuni casi anche oltre) si potrà scegliere tra la tagliatella di Cavezzo, il cotechino di Alberone, le sfogline di Massa Lombarda, i tortelloni di San Patrizio, i caplaz di Coronella, i porcini di Castel del Rio e i piatti all’ortica di Malalbergo.

Non mancano eventi originali come la Sagra dell’Anatra a Stellata, Santarcangelato a Santarcangelo di Romagna con il gelato artigianale e Fumaiolo Fest tra musica e natura. Ecco, quindi, alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione.