Stanchi della città? Ecco 5 borghi dell’Emilia Romagna da vedere assolutamente

Bologna, 6 giugno 2025 - Il patrimonio di bellezza, cultura e storia che custodiscono al loro interno è così prezioso che, sei anni fa, è nata anche un’iniziativa finalizzata a valorizzarli e a salvaguardarne tradizioni e tipicità.

Parliamo dei borghi più belli dell’Emilia-Romagna (inseriti nella più ampia rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’) e dell’iniziativa denominata ‘Festival teatrale dei borghi più belli dell’Emilia-Romagna’, che propone molti eventi culturali per tutta l'estate.

Al festival hanno aderito, oltre a Bagnara, i comuni di Bagno di Romagna (Fc), Bertinoro (Fc), Bobbio (Pc), Castell’Arquato (Pc), Compiano (Pr), Dozza (Bo), Fiumalbo (Mo), Gualtieri (Re), Montechiarugolo (Pr), Montefiore Conca (Rn), Montegridolfo (Rn), San Giovanni in Marignano (Rn), San Leo (Rn), Vernasca/Vigoleno (Pc), Verucchio (Rn).

Il cartellone è in continuo aggiornamento e si può consultare sul sito dedicato. Il festival porta il teatro nelle piazze ed è un’occasione per andare alla scoperta di piccoli centri che sono, per la maggior parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Che si ami o no il teatro di strada, una visita ai borghi emiliano-romagnoli vale il viaggio: oggi ve ne consigliamo cinque, dislocati lungo la via Emilia, dalla provincia di Piacenza al Riminese. Ma tanti altri meriterebbero una sosta, dunque il suggerimento è sempre quello di consultare i siti web specializzati – in primis, quello gestito dall’Ufficio turistico regionale e costantemente aggiornato – per tracciare ulteriori percorsi.