Caccia al tesoro in 13 borghi dell'Emilia Romagna: programma e come iscriversi

Bologna, 19 settembre 2025 - Alla scoperta delle piccole eccellenze dell’entroterra, divertendosi in compagnia, nel cuore dei borghi dell’Emilia Romagna certificati con la Bandiera Arancione del Touring club italiano. È partito il conto alla rovescia per la Caccia ai tesori arancioni, in scena domenica 5 ottobre.

“Non è una competizione, ma un viaggio emozionante attraverso un percorso a sei tappe che permetterà di svelare la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano”, spiegano gli organizzatori. Ogni squadra avrà infatti l’opportunità di immergersi in tradizioni, sapori e racconti. E alla fine riceverà un dono rappresentativo. Con la donazione effettuata al momento dell’iscrizione, chi partecipa supporta la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale.

La Bandiera Arancione è un riconoscimento conferito dal Touring club ai comuni dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. In Italia sono presenti 295 località certificate Bandiere Arancioni. Ogni anno viene organizzata la caccia al tesoro, che si svolge in contemporanea in oltre 100 borghi.