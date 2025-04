I cammini del Giubileo: ecco 4 percorsi da fare in Emilia Romagna

Bologna, 20 aprile 2025 - La primavera è il tempo giusto per rimettersi in cammino. E in questo anno del Giubileo, il cammino può essere anche un'esperienza spirituale, un modo per dedicarsi tempo e guardarsi dentro.

In Emilia-Romagna, il circuito dei Cammini e delle vie di pellegrinaggio è un tessuto di 21 antichi tracciati: ne fanno parte anche i quattro percorsi che la Conferenza episcopale italiana ha indicato fra i Cammini giubilari delle Chiese in Italia.

Percorrendo almeno 100 chilometri a piedi o 200 in bicicletta lungo questi Cammini dell'Anno Santo, si può ottenere il 'Testimonium', un certificato rilasciato dalle autorità competenti tramite il Dicastero per l'Evangelizzazione. Info: www.camminiemiliaromagna.it.

Ma il cammino può essere... anche in città. Per esempio Bologna Welcome, in collaborazione con l'arcidiocesi, organizza per tutto l'anno pellegrinaggi urbani con visite esclusive alle principali chiese di Bologna e al Santuario della Madonna di San Luca.