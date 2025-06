Campi di lavanda in Emilia Romagna: dove ammirare la fioritura viola

Giugno, si sa, è il mese della lavanda e, in effetti, il profumo intenso di questa pianta aromatica - dalla tipica infiorescenza a spiga e dalle molte proprietà benefiche - sta per riempire campi e giardini anche in Emilia Romagna. Della lavanda esistono numerose varietà, circa una quarantina, che differiscono tra loro per caratteristiche estetiche, dimensioni, intensità del profumo e colorazione: la si può trovare lungo tutta la zona collinare adiacente agli Appennini, ad altitudini comprese tra 800 e 1500 metri sul livello del mare. Chi desidera ammirare lo spettacolo della fioritura e, magari, partecipare a uno dei tanti eventi a tema organizzati per l’occasione, può dunque prendere nota di queste destinazioni, dislocate dalla provincia di Piacenza fino a quella di Forlì-Cesena.