Bologna, 23 maggio 2025 - Sabato 24 e domenica 25 maggio torna Cantine Aperte, l’evento per gli amanti del vino. In Emilia Romagna saranno tante le visite in vigna, con degustazioni e istallazioni artistiche da ammirare. Ecco, quindi, le esperienze da non perdere in regione, per l’elenco completo del programma del weekend diviso per provincia consultare il sito.