Capodanno, festa gratis nelle piazze dell'Emilia Romagna: dove andare

Bologna, 29 dicembre 2024 - L'inizio del nuovo anno si avvicina e le città dell'Emilia Romagna si preparano per festeggiare il 2025.

Uno dei luoghi simbolo per brindare allo scoccare della mezzanotte è sicuramente la piazza che tra concertoni e fuochi d'artificio faranno divertire i cittadini. Anche nella nostra regione sono tanti gli eventi organizzati, dal rogo del Vecchione in piazza Maggiore a Bologna all' incendio del Castello Estense a Ferrara.

Ecco quindi i principali eventi organizzati nelle piazze dell'Emilia Romagna per festeggiare il Capodanno.