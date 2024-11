Case degli artisti in Emilia Romagna: ecco quali visitare

Sono tante in Emilia Romagna le case di personaggi che hanno fatto grande l’Italia e che in regione sono nati o hanno vissuto, o lavorato, o lasciato il segno, con le proprie gesta, attraversato il territorio in tutta la sua forza.

Per la maggior parte si presentano come case-museo, dimore, abitazioni, studi e archivi di artisti, letterati, musicisti, cineasti, scienziati, inventori, collezionisti, personaggi storici e famiglie illustri. Risalgono in prevalenza agli ultimi due secoli e hanno lasciato la propria eredità lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini passando per Bologna, Ravenna e Ferrara, per città d’arte e borghi, per località di mare e di montagna, costellando anche i paesini più remoti.

Questi luoghi ricchi di storie e narrazione sono un tesoro da scoprire che oggi, grazie alla lungimiranza della Regione Emilia Romagna, viene preservato e valorizzato per il turismo. La Regione è infatti l’unica in Italia ad avere una legge dedicata alle “Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna” che, tramite finanziamenti ed eventi, ha come obiettivo di far conoscere meglio i paesaggi culturali in cui sono immersi questi luoghi straordinari, dove la cultura ha preso dimora e chi ne è stato l’abitante ha lasciato un segno nella storia.

Ami la musica, il teatro la letteratura o l'arte? Nessun problema, ecco una guida alle case, ai luoghi degli artisti in regione che hanno fatto grande l'Italia.