Alla scoperta delle case dei personaggi illustri dell'Emilia-Romagna

Per il quarto anno sabato 5 e domenica 6 aprile l’associazione nazionale Case della memoria apre le porte dei luoghi che custodiscono il ricordo dei grandi personaggi che hanno fatto la storia. Si tratta di piccole case, abitazioni, ville storiche o veri e proprio musei che in occasione delle giornate delle case dei personaggi illustri si potranno ammirare anche con visite guidate.

L’Emilia Romagna celebrerà i suoi luoghi carichi di suggestione, mantenendo vivo il ricordo e tramandandolo alle nuove generazioni. Le visite si potranno prenotare fino al 3 aprile.

Ecco quindi dove andare in regione per valorizzare la memoria del passato.