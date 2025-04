Tornano i caseifici aperti in Emilia-Romagna: quando visitarli Tante iniziative ed eventi per l’occasione. Non solo visite guidate, ma si assisterà anche al processo della nascita di una forma di Parmigiano Reggiano, poi passeggiate nei magazzini di stagionatura, degustazioni, spettacoli, concerti e attività per i più piccoli