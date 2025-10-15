Castagne in Emilia Romagna 2025: dove raccoglierle, sagre ed eventi

Bologna, 15 ottobre 2025 - Tra boschi, cagnina e caldarroste fumanti, l’autunno in Emilia Romagna invita grandi e piccini a riscoprire la magia delle castagne. Non serve un’attrezzatura da esploratore esperto: bastano stivali, guanti e un po’ di voglia di divertirsi a scovare qua e là il frutto simbolo della stagione, tra foglie secche e alberi secolari (tanto amati dagli appassionati del foliage). Non tutti i boschi, però, sono accessibili: molti castagneti sono privati, ma grazie a escursioni guidate, sagre ed eventi ad hoc è possibile comunque raccogliere o assaporare le castagne. Ecco dove e quando.