Castelli stregati in Emilia Romagna: dove aleggiano leggende

Per qualcuno la notte degli spiriti, delle streghe e dei misteri arriva una volta all’anno. Per altri, è una consuetudine che non ha bisogno di date fisse. Chi cerca proposte suggestive su come trascorrere Halloween, o magari qualsiasi altro giorno dell’anno, in maniera inconsueta e intrigante, in Emilia Romagna può trovare un’ampia varietà di proposte in grado di mescolare al fascino di luoghi senza tempo come castelli e palazzi, il mistero intriso in leggende arrivate fino ai nostri giorni col loro carico di suggestioni. Perfette per essere raccontate alla tremula luce di una candela a uso e consumo degli amanti dell’inconsueto.

Di seguito elenchiamo una serie di proposte a tema tra le tante opzioni segnalate anche sul sito castelliemiliaromagna.it.