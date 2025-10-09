Atenei intolleranti
Atenei intolleranti
Il talento degli chef emiliani romagnoli brilla nella classifica mondiale: i premiati
9 ott 2025
EVA MARIA SALDARI
Cosa Fare
Il talento degli chef emiliani romagnoli brilla nella classifica mondiale: i premiati

The Best Chef Awards 2025, assegnati i riconoscimenti nel settore della ristorazione: ecco chi gli artisti della cucina che portano in alto il nome della nostra gastronomia locale esaltando il gusto tra creatività e tradizione

The Best Chef Awards 2025, brillano le star dei fornelli dell'Emilia Romagna: tra questi, Jessica Rosval, Matteo Poggi, Jacopo Ticchi e Massimo Bottura

Bologna, 9 ottobre 2025 - Quando i riflettori si accendono sulla cucina mondiale, l’Emilia Romagna non resta in ombra. In occasione di The Best Chef Awards 2025, tra le tante stelle internazionali spiccano anche i talenti emiliano romagnoli, che portano in alto il nome della gastronomia locale. Per due giorni, l'evento a Milano ha riunito oltre 900 professionisti della gastronomia internazionale, con centinaia di chef premiati da oltre 69 Paesi. Il premio più ambito è andato, ancora una volta, a Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), che con la sua cucina visionaria fonde scienza, arte e teatro in un'esperienza immersiva. Al secondo posto si è classificata Ana Roš (Hiša Franko, Slovenia), capace di raccontare il terroir sloveno attraverso sapori intensi e menu audaci. A completare il podio, Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai), che reinterpreta l'alta cucina indiana con approccio modernista e grande rispetto della tradizione.

