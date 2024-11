Città e borghi con mura storiche in Emilia Romagna: dove andare

Bologna, 11 novembre 2024 - Un patrimonio che il mondo ci invidia. A conquistare i visitatori che da tutto il pianeta vanno alla scoperta dell’Italia non ci sono solo le grandi città coi loro inarrivabili capolavori: il fascino del Belpaese è anche quello dei borghi che per secoli rappresentarono il fulcro della vita delle comunità e che in tanti casi sono arrivati fino a noi, con un’ immutata aurea che è da assaporare dal vivo.

Perché chi è abituato a vivere in un grattacielo, resta a bocca aperta davanti a edifici e strutture che raccontano di assedi e di saccheggi, ma anche di vita trascorsa in comunità, al riparo dalle minacce esterne sotto l’ombra di possenti mura. Le mura, appunto.

Anche l’Emilia Romagna è ricca di luoghi nei quali le fortificazioni di origini medievali, se non addirittura etrusche o romane, sono arrivate fino a noi, trasformandosi in una rilevante attrazione turistica, magari da percorrere tra rocche e bastioni, alla ricerca di testimonianze di un passato entrato nei libri di storia. Di seguito proponiamo alcune città nelle quali è ancora possibile vedere e toccare con mano almeno una parte di quello che fu.