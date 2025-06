Concerti fra boschi e borghi in Emilia-Romagna: gli appuntamenti

Bologna, 8 giugno 2025 - La musica come occasione di scoperta, di viaggio nei luoghi così vicini eppure spesso poco conosciuti dell’Appennino tosco romagnolo. 'In mezzo scorre il fiume' è un festival diffuso (dall’8 giugno), che con la direzione artistica di Luisa Cottifogli, ci invita a camminare fuori dalle rotte tradizionali, a immergersi nella ‘grande bellezza ‘di borghi, campagne, scenari naturali per ascoltare gruppi e solisti che vanno dal jazz alla tradizione, per i quali il concerto non è solo spettacolo, ma occasione di dialogo con gli spazi dove si svolge.

Venti appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, per dimostrare che un turismo lento, quello che si snoda nei sentieri e non sulle grandi traiettorie, è possibile, in particolare entrando in relazione profonda con la fragilità degli ambienti che lo riguardano. Non solo concerti, ma lezioni di yoga e meditazione di fronte all’acqua di una cascata o insieme ad animali come gli alpaca, e seminari di Qi Gon g sotto una quercia secolare, ascoltando partiture nate proprio dal confronto tra i ‘rumori’ del bosco e le macchine elettroniche.

Il cartellone completo, con le modalità per raggiungere i luoghi, è su www.inmezzoscorreilfiume.it