Cosa fare a Pasqua e Pasquetta in Emilia-Romagna? Ecco alcune idee

Bologna, 19 aprile 2025 - Le previsioni meteo sono all’insegna dell’incertezza - un classico - ma in Emilia-Romagna le opzioni a disposizione di turisti e residenti per il weekend di Pasqua e Pasquetta sono talmente numerose che la prospettiva di cielo plumbeo non può far paura.

Se il sole deciderà di fare capolino, il Lunedì dell’Angelo fungerà peraltro - come da tradizione in Riviera - da ‘prova generale’ della stagione balneare mentre, in tutto il resto della regione, le opportunità di divertimento all’aria aperta si sprecano. Se, al contrario, le condizioni meteo saranno tali da non consentire la consueta scampagnata (o il primo accenno di tintarella in spiaggia), si garantiscono decine di appuntamenti tra cultura, tradizione ed enogastronomia, da godere rigorosamente al coperto.

Cominciamo, dunque, dalle proposte ‘outdoor’, rivolte ai più ottimisti e a chi non teme l’eventualità di un acquazzone improvviso. Ce n’è per tutti i gusti: dallo sport in spiaggia agli eventi dedicati al cibo di strada, dagli appuntamenti con la tradizione pasquale alle visite nelle antiche rocche dell’entroterra, dai tour in città d’arte agli aperitivi floreali e alle escursioni a piedi, in bici e in barca nelle aree del Parco del delta del Po, Riserva biosfera MaB Unesco. Ecco, allora, una panoramica non esaustiva delle iniziative più interessanti e curiose.