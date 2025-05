Dimore storiche in Emilia Romagna: quali sono visitabili domenica 25 maggio

Bologna, 17 maggio 2025 - Torna domenica 25 maggio la 15esima edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. In Emilia Romagna saranno tanti i luoghi visitabili tra ville, parchi, giardini e castelli. Tutte le attività saranno gratuite (per alcune è necessaria la prenotazione), per far immergere i partecipanti tra arte, storie e natura. E' già possibile prenotarsi, le prenotazioni termineranno il 23 maggio. Basta registrarsi sul sito per prenotare.

Ecco quindi, i luoghi da non perdere nella nostra regione, divisi per provincia.

Le dimore storiche nelle Marche