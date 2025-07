Bologna, 4 luglio 2025 - Parchi fluviali, cascate spettacolari, piscine naturali, spiagge sino ai fiumi che solcano l'Appennino: sono molti i gioielli naturalistici sui rilievi emiliano-romagnoli dove cercare refrigerio in estate. Non in tutti è possibile tuffarsi, per via di norme a protezione della fauna, ma spesso anche solo il fluire dell'acqua è sufficiente a trovare sollievo dalla calura estiva.

(al testo ha collaborato anche Filippo Donati)