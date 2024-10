Dove visitare i campi di zucca in Emilia Romagna

Bologna, 12 ottobre 2024 - È finalmente arrivato quel periodo dell’anno, in cui la cucina si avvolge del loro profumo dolce e intenso, mentre gli orti si tingono del loro caratteristico color arancione, che trova anche svariate applicazioni in campo ornamentale: parliamo della zucca, simbolo del mese di ottobre e soprattutto della ricorrenza di Halloween, propria della tradizione anglosassone. Di importazione nordamericana, ma ormai affermata alle nostre latitudini, è anche l’usanza di visitare i campi di zucche: un rito denominato ‘pumpkin patch’ (letteralmente, ‘orto delle zucche’) e atteso sia dai più piccini, sia dagli adulti, che possono sbizzarrirsi tra post su Instagram e video su TikTok. Vediamo, allora, quali sono i campi da non perdere in Emilia-Romagna, regione in cui la coltivazione di questo delizioso ortaggio è assai diffusa, come dimostrano le tante sagre a tema previste in zona.