Emilia Romagna, la classifica dei luoghi del Cuore Fai

Bologna, 11 aprile 2025 - Si è conclusa la dodicesima edizione del censimento sui luoghi del cuore promosso dal Fai e la classifica provvisoria ha raccolto 11 milioni di voti in totale per più di 39mila luoghi. Quella definitiva verrà pubblicata il 12 giugno. Al primo posto della classifica svetta la fontana antica di Gallipoli (Lecce), al secondo la chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro a Lerici (La Spezia) mentre nel gradino più basso del podio abbiamo il traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago (Lecce). Anche per l’Emilia Romagna, è stata stilata la classifica provvisoria dei posti preferiti che gli emiliano romagnoli vogliono salvare. Il primo luogo nella nostra regione invece è il Santuario Mariano della Madonna del Pino a Cervia (Ravenna), che si colloca al 13esimo posto totale. Ecco tutte le altre località in Emilia Romagna da non perdere.

I luoghi del Cuore Fai nelle Marche