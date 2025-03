Escursioni e camminate: il programma di primavera 2025 in Romagna

Per evadere dal caos della città non c’è niente di meglio che camminare e perdersi nella natura, tra i fiori appena sbocciati. In Romagna sono tanti i cammini per una gita fuori porta ammirando la bellezza del verde o la storia e i segreti di borghi antichi come quello di Brisighella in provincia di Ravenna.

Il progetto è ideato dall’Ente Parchi Romagna e permetterà di scoprire le bellezze del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola accompagnati da guide ufficiali.

Alcune delle camminate saranno adatte sia a grandi sia ai bambini altre invece sono consigliate ad escursionisti più esperti. Ecco il programma e tutto quello da sapere.

Le escursioni si effettuano con un minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 20. Obbligatorie scarpe da trekking con suola solcata, un abbigliamento e un equipaggiamento tecnico adeguato; consigliati i bastoncini da trekking soprattutto per alcuni appuntamenti. Per informazioni: info@parchiromagna.eu