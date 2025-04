Eventi weekend in Emilia Romagna: cosa fare nel ponte del 25 aprile

Bologna, 24 aprile 2025 – In Emilia Romagna per il lungo ponte del weekend da venerdì 25 aprile fino a domenica 27, sono tanti gli eventi organizzati in regione. Si va dalle molte le sagre, in cui si potranno assaggiare piatti tipici con stand di prodotti a chilometro zero, passando poi agli eventi organizzanti nei parchi dall’ente gestione dei parchi e biodiversità dell’Emilia Orientale fino ad arrivare a iniziative dedicate al giardinaggio, ai fiori e alla primavera come quello organizzato nella Reggia di Colorno in provincia di Parma. Ecco quindi cosa fare in questo fine settimana in Emilia-Romagna.