Feste e sagre in Emilia Romagna: 10 eventi da non perdere

Questo fine settimana, il penultimo weekend di agosto, in Emilia Romagna si annuncia ricco di appuntamenti che uniscono gastronomia, musica e tradizione. Dal Piacentino fino alla Riviera romagnola, passando per Modena, Ferrara e l’Appennino, non mancano sagre e feste dedicate ai prodotti tipici e ai sapori locali, ma anche rievocazioni storiche e festival musicali. Tra piatti della tradizione, specialità di mare, street food siciliano, spettacoli in piazza e mercatini, c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole trascorrere tre giorni all’insegna del buon cibo e del divertimento. Ecco quindi gli appuntamenti da non perdere nella nostra regione.