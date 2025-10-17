Feste e sagre dell'Emilia Romagna, i 10 eventi top nel weekend del 17-19 ottobre

Bologna, 17 ottobre 2025 - L’autunno emiliano-romagnolo entra nel vivo con un weekend ricco di appuntamenti dedicati ai sapori, alla musica e alle tradizioni del territorio. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, borghi e città si animano tra sagre, fiere e festival che celebrano le eccellenze locali: dal tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria ai passatelli di Savio, dalla festa della zucca di Ferrara alla sagra della polenta di San Cassiano.

Non mancano eventi originali come “Pasta e basta!” a Casumaro, il “Love Gineration” a Bologna e la sagra delle tre farine a Pievepelago, insieme ai grandi classici come la sagra dello gnocco fritto a Castelletto di Serravalle. Un fine settimana perfetto per scoprire gusti autentici, borghi suggestivi e l’inconfondibile atmosfera di festa che solo l’Emilia-Romagna sa offrire.