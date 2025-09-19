Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi

Bologna, 19 settembre 2025 - L’Emilia-Romagna si prepara a vivere un nuovo fine settimana denso di appuntamenti, tra sagre, fiere e feste che celebrano le tradizioni più autentiche del territorio. Dal 19 al 21 settembre i borghi e le città della regione si animano con rievocazioni storiche, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli, mercati e musica dal vivo. Dalle rievocazioni medievali di Medicina alle grandi tavolate dedicate a zucca, funghi, salamina e cappelletti, passando per festival della birra, serate solidali e raduni di contrade, non mancheranno le occasioni per immergersi nella cultura e nei sapori locali. Ecco quindi gli eventi da non perdere per questo weekend nella nostra regione.

