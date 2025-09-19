La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Candidati impresentabiliNascite teleguidateBar CarlinoFestival FilosofiaGite autunno
Acquista il giornale
Cosa FareEmilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi
19 set 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi

2

Sagra de caplet a Porto Fuori (Ravenna)

3

Festa dell’uva a Castellarano (Reggio Emilia)

4

Ciapa la Galeina a San Felice sul Panaro (Modena)

5

La festa del Barbarossa a Medicina (Bologna)

6

Sagra dal Zanin ad Alberone di Riva del Po (Ferrara)

7

Microbo beer festival a Bologna

8

Fiera della zucca a Reggiolo (Reggio Emilia)

9

Sagra della salamina da sugo al cucchiaio di Madonna dei boschi (Ferrara)

10

Festa del fungo a San Giorgio piacentino (Piacenza)

11

Crame a Imola (Bologna)

12

Fiera del fungo di Borgotaro a Borgo Val di Taro (Parma)

  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi

Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi

Dal 19 al 21 settembre in programma numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Zucca, funghi, salamina e cappelletti protagonisti in tavola, a Medicina un tuffo nel passato con le rievocazioni storiche

Tante sagre e feste in Emilia Romagna nel weekend dal 19 al 21 settembre: dai funghi alla zucca, appuntamenti gustosi per tutte le età

Bologna, 19 settembre 2025 - L’Emilia-Romagna si prepara a vivere un nuovo fine settimana denso di appuntamenti, tra sagre, fiere e feste che celebrano le tradizioni più autentiche del territorio. Dal 19 al 21 settembre i borghi e le città della regione si animano con rievocazioni storiche, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli, mercati e musica dal vivo. Dalle rievocazioni medievali di Medicina alle grandi tavolate dedicate a zucca, funghi, salamina e cappelletti, passando per festival della birra, serate solidali e raduni di contrade, non mancheranno le occasioni per immergersi nella cultura e nei sapori locali. Ecco quindi gli eventi da non perdere per questo weekend nella nostra regione.

La sagra dell'asparago di Altedo raddoppia - Gli eventi del weekend nelle Marche

 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Bologna, i grandi concerti del 2026. Da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini: ecco date, orari, biglietti, info utili
Articolo
Borghi incantati e labirinti magici: 8 gite d'autunno (insolite) in Emilia Romagna
Articolo
Uva, vino cotto e polenta: sagre e feste nel weekend delle Marche
Articolo
La sagra dell’asparago di Altedo raddoppia
Articolo
Michelangelo e Bologna: una mostra a Palazzo Fava per i 550 anni del genio rinascimentale

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CiboSagreMusicaConcerti