Giardini segreti, mostre e mercati dei fiori: in Emilia-Romagna sboccia la primavera

Da metà marzo a fine maggio ville, giardini, parchi e piazze dell’Emilia-Romagna ospitano tanti appuntamenti floreali che risvegliano i sensi dopo il grigiore invernale.

Il viaggio inizia con l’emozionante vista dei dipinti di fiordalisi, papaveri, margherite e ortensie nelle sale della Fondazione Magnani-Rocca di Mamiamo di Traversetolo (Parma) in occasione della mostra “FLORA. L’incanto dei fiori nell’arte italiana dal Novecento a oggi” e prosegue con una full immersion nella natura, tra varietà botaniche multicolori e opere di artigianato in piazze cittadine della Romagna, giardini e parchi di palazzi e ville storiche nelle campagne emiliane, o tra filari di rose in antichi giardini tra Emilia e Romagna.

Non mancano appuntamenti per il palato, tra aperitivi “green”, picnic, pranzi e corsi di cucina a base di erbe aromatiche. Un’esplosione di fioriture che colora la Regione per tutta la primavera, regalando uno spettacolo che conquista la vista.