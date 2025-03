L'Emilia Romagna celebra la Giornata mondiale dell'Acqua: eventi e iniziative

Bologna, 20 marzo 2025 - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua di sabato 22 marzo, l’Emilia Romagna propone tante iniziative per passare un weekend nel verde a stretto contatto con questa preziosa risorsa.

Sarà un’occasione per passeggiare, fare trekking, scoprire boschi, fiumi, sorgenti o cascate. Inoltre si potranno anche visitare musei e acquari dedicati alla biodiversità marina e agli attrezzi da pesca.

Ecco il programma in regione.