Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori dell'Emilia Romagna tutti da scoprire

Bologna, 6 ottobre 2025 - Vi affascinano i maestosi palazzi cittadini che raccontano la storia? Le case d’artista e i castelli? O preferite invece le ville con parco o i piccoli borghi? Pensate di esplorare la pianura del Po, o l’Appennino, l’Emilia o la Romagna? Effettivamente scegliere quali luoghi visitare in Emilia-Romagna in queste giornate Fai d’autunno non sarà semplice. Ma ovunque, tra i 37 luoghi selezionati dai volontari delle delegazioni dell’Emilia-Romagna, troverete certamente quello che vi incuriosisce di più, tra i siti mai fino ad oggi aperti al pubblico. Vi accompagneranno i volontari, gli apprendisti ciceroni, in alcuni casi anche i rappresentanti delle proprietà, pubbliche o private, che hanno voluto partecipare a questa bellissima festa della cultura e dell’Italia che sono le Giornate Fai.

Partecipare all'evento non è solo un’opportunità per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione; ad ogni visita si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione. L’edizione di quest’anno è un’occasione speciale per celebrare i 50 dalla nascita del Fai, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. In caso di particolare affluenza l'ingresso al luogo potrebbe non essere garantito.

(Per info segreteria Fai Emilia Romagna: Palazzo Rossi Poggi Marsili – Via Marsala 7 40126 Bologna Tel. 051/240650. Email segreteriafaiemiliaromagna@fondoambiente.it)