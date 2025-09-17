Borghi incantati e labirinti magici: 8 gite d'autunno (insolite) in Emilia Romagna

Bologna, 17 settembre 2025 - Ma chi ha voglia, con questo settembre graziato da un clima e da una luce di sconvolgente bellezza, di ritirarsi in casa perché in fondo è autunno e tutto inizia a rallentare.

La percezione, ormai da tanti anni, è che settembre e ottobre, siano due mesi magici, in cui tutto si può fare con più delicatezza e con meno fatica.

Perché c’è meno caldo, meno turisti, meno luoghi belli assaltati, meno fila in autostrada, meno sold out nei ristoranti.

Anche se poi, per stare dalla parte dei bottoni, quando si fa una gita, è sempre meglio prenotare se si ha in mente un ristorante del cuore, a meno che non si sia del partito del ‘last minute’, della scoperta improvvisa, del gusto della sorpresa.

Le destinazioni, un po’ lontane dalle solite celebrità, ve le diciamo noi.