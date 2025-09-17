Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
EmiliaRomagna
Cosa FareBorghi incantati e labirinti magici: 8 gite d'autunno (insolite) in Emilia Romagna
17 set 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Borghi incantati e labirinti magici: 8 gite d'autunno (insolite) in Emilia Romagna

2

Denzano e Villabianca in provincia di Modena: 2 borghi medievali immersi nella natura

3

Le Foreste Casentinesi (Forlì-Cesena): un luogo suggestivo dove il tempo sembra essersi fermato

4

Comacchio (Ferrara) è tra le più belle “piccole Venezie del mondo”

5

Guiglia (Modena) e il meraviglioso castello trecentesco: benvenuti nel "balcone dell'Emilia”

6

Lido di Spina (Ferrara), non solo mare: ecco il Museo Remo Brindisi coi maestri d'arte del '900

7

Pineta di Classe e Salina di Cervia (Ravenna) per ammirare la natura nella sua essenza

8

A Fontanellato di Parma c'è il più grande labirinto del mondo con piante di bambù

9

E’ uno dei due fari italiani che non stanno sul mare: sovrasta Gaggio Montano (Bologna)

Borghi incantati e labirinti magici: 8 gite d'autunno (insolite) in Emilia Romagna

La percezione, ormai da tanti anni, è che settembre e ottobre siano due mesi in cui tutto si può fare con più delicatezza e con meno fatica. Ecco le destinazioni, lontane dalle solite celebrità, per godersi una o più giornate di relax autunnale

Da sinistra Denzano e Villabianca, la Salina di Cervia, il labirinto della Masone e Comacchio

Bologna, 17 settembre 2025 - Ma chi ha voglia, con questo settembre graziato da un clima e da una luce di sconvolgente bellezza, di ritirarsi in casa perché in fondo è autunno e tutto inizia a rallentare.

La percezione, ormai da tanti anni, è che settembre e ottobre, siano due mesi magici, in cui tutto si può fare con più delicatezza e con meno fatica.

Perché c’è meno caldo, meno turisti, meno luoghi belli assaltati, meno fila in autostrada, meno sold out nei ristoranti.

Anche se poi, per stare dalla parte dei bottoni, quando si fa una gita, è sempre meglio prenotare se si ha in mente un ristorante del cuore, a meno che non si sia del partito del ‘last minute’, della scoperta improvvisa, del gusto della sorpresa.

Le destinazioni, un po’ lontane dalle solite celebrità, ve le diciamo noi.

