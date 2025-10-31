Emilia Romagna: Halloween 2025 tra parchi divertimento, castelli spaventosi e spettacoli in città

Dal 31 ottobre e fino a domenica 3 novembre, l’Emilia-Romagna regala tanti appuntamenti per vivere la festa di Halloween all’insegna del divertimento e del brivido. I Parchi divertimento della Riviera Romagnola si riempiranno di fantasmi, mostri, maghi e streghe con attrazioni e spettacoli a tema.

Atmosfere horror anche nelle visite guidate in musei, nei borghi e nelle rocche del nostro territorio. Ci saranno anche numerosi appuntamenti nelle piazze e nei musei. Molti castelli della nostra regione apriranno le porte al pubblico per visite mostruose per tutto il weekend di Ognissanti. Infine l’Autodromo di Imola accoglierà per la prima volta il ‘Monsterland Halloween Festival’.