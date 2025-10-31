Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
EmiliaRomagna
Cosa FareEmilia Romagna: Halloween 2025 tra parchi divertimento, castelli spaventosi e spettacoli in città
31 ott 2025
ELISA BENNI
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Emilia Romagna: Halloween 2025 tra parchi divertimento, castelli spaventosi e spettacoli in città

2

I parchi tematici della Riviera si trasformano per la notte di Halloween

3

Feste a tema horror nelle principali città dell’Emilia Romagna

4

Il Monsterland Halloween Festival all'Autodromo di Imola

5

Halloween nei Castelli dell’Emilia-Romagna

Emilia Romagna: Halloween 2025 tra parchi divertimento, castelli spaventosi e spettacoli in città

Misteri, streghe, mostri e zombie si danno appuntamento in varie città, borghi e castelli della regione. Dal 31 ottobre al 3 novembre tanti eventi, spettacoli e attività per adulti e bambini. Ecco dove

Dai parchi divertimento, alle città e castelli che per Halloween si trasformano: tutti gli eventi in Emilia Romagna per questo weekend

Dal 31 ottobre e fino a domenica 3 novembre, l’Emilia-Romagna regala tanti appuntamenti per vivere la festa di Halloween all’insegna del divertimento e del brivido. I Parchi divertimento della Riviera Romagnola si riempiranno di fantasmi, mostri, maghi e streghe con attrazioni e spettacoli a tema.

Atmosfere horror anche nelle visite guidate in musei, nei borghi e nelle rocche del nostro territorio. Ci saranno anche numerosi appuntamenti nelle piazze e nei musei.  Molti castelli della nostra regione apriranno le porte al pubblico per visite mostruose per tutto il weekend di Ognissanti. Infine l’Autodromo di Imola accoglierà per la prima volta il ‘Monsterland Halloween Festival.

Continua a leggere questo articolo

