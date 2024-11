Ecco i mercatini di Natale vintage in Emilia Romagna

Bologna, 29 novembre 2024 - Sempre più scenografiche, magiche, bolle di bellezza. Sono le esperienze contemporanee dedicate al Natale e allo shopping, in contesti inusuali, dove i protagonisti sono però piccoli artigiani e cercatori di vintage e second hand, in un’ottica di produzioni di pregio del territorio e cultura del riuso, dove l’economia diventa una questione di stile. Ecco nascere quindi una Xmas Experience del tutto nuova in Emilia Romagna, dove scoprire dei tesori e degli ambienti spettacolari.