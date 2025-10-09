Mercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025

Bologna, 9 ottobre 2025 - Non solo sagre. L’autunno in Emilia Romagna profuma di cuoio, velluto e vinile. Ottobre porta con sé una costellazione di mercatini, fiere e appuntamenti dedicati al vintage e al modernariato, dove la passione per il riuso incontra il gusto per il bello. Dalle piazze storiche ai padiglioni fieristici, la regione si trasforma in un grande set cinematografico del Novecento, tra abiti d’epoca, arredi rétro e oggetti che raccontano vite passate. Ecco dieci mercatini vintage da non perdere questo mese.