Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
Cosa FareMercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025
9 ott 2025
EMILY POMPONI
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Mercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025

2

Parma: 10 ottobre

3

Forlì: 11 ottobre

4

Bologna: 11 e 12 ottobre

5

Lugo: 11 e 12 ottobre

6

Ravenna: 18 e 19 ottobre

7

Imola: 25 ottobre

8

Cavriago: 19 ottobre

9

Modena: 25 e 26 ottobre

10

Rimini: 26 ottobre

11

Pieve di Cento: 26 ottobre

  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Mercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025

Mercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025

Vinili, arredi rétro e tanta nostalgia. La regione si prepara a celebrare il fascino del riuso in numerose piazze e sotto i portici. Ecco dieci fiere imperdibili dove fare affari (e foto) d’altri tempi

Vintage, usato, modernariato: tanti i mercatini che si svolgono nelle vie e nelle piazze dell'Emilia-Romagna in questo autunno 2025

Bologna, 9 ottobre 2025 - Non solo sagre. L’autunno in Emilia Romagna profuma di cuoio, velluto e vinile. Ottobre porta con sé una costellazione di mercatini, fiere e appuntamenti dedicati al vintage e al modernariato, dove la passione per il riuso incontra il gusto per il bello. Dalle piazze storiche ai padiglioni fieristici, la regione si trasforma in un grande set cinematografico del Novecento, tra abiti d’epoca, arredi rétro e oggetti che raccontano vite passate. Ecco dieci mercatini vintage da non perdere questo mese. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori tutti da scoprire
Articolo
Monasteri aperti 2025 in Emilia Romagna: gli ultimi 5 eventi da non perdere
Articolo
Sottobosco e castagne, sagre d’autunno al via sull’Appennino forlivese: tutti gli appuntamenti

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

VintageFiereEventiAutunno