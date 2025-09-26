Colazioni da leccarsi i baffi? Ecco quali sono i migliori bar d'Italia in Emilia Romagna

Bologna, 26 settembre 2025 - Il bar di quartiere - luogo simbolo di quell’Italia di provincia che è stata mirabilmente raccontata dallo scrittore Stefano Benni, scomparso di recente – non è morto, anzi, è più vivo che mai. A confermarlo sono i curatori della nuova guida Bar d’Italia 2026 del famoso magazine Gambero Rosso: presentata oggi al Teatro Manzoni di Milano, è già disponibile nelle librerie e negli store online. Malgrado le difficoltà di un settore messo alla prova – nel 2024, secondo Fipe, si registra un calo del 3,3% nel numero delle insegne – il bar italiano continua a reinventarsi, confermandosi come uno dei presìdi più dinamici del nostro Paese. Sono oltre 1100 le insegne selezionate dall’edizione 2026, con 107 nuovi ingressi. Tra i locali che godono di maggior popolarità, le caffetterie ‘specialty’ (specializzate nella proposta di diverse miscele di caffè), sempre più presenti anche fuori dai grandi centri urbani, e le bakery (letteralmente, forni) con caffetteria, grazie al loro format flessibile.