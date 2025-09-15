Migliori gelati, dove in Emilia Romagna? La top 100 dell'ultima classifica

La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
EmiliaRomagna
Cosa FareMigliori gelati, dove in Emilia Romagna? La top 100 dell'ultima classifica
15 set 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Cosa Fare
1

2

Vola al primo posto Ciacco Lab (Parma e Milano)

3

Al sesto posto il gelato di Magritte (Fidenza e Piacenza)

4

Gelateria Al Polo (Parma), 13esima posizione

5

Cremeria Santo Stefano (Bologna) al 22esimo posto

6

Il gelato di Galliera 49 (Bologna) in 33esima posizione

7

Cremeria Capolinea (Reggio Emilia) in 35esima posizione

8

Al 65esimo posto l’unico romagnolo: Sbrino a Ravenna

La guida al buon gelato artigianale di Dissapore, tra i gusti ci sono anche l'aglio nero, la crema tropicale con cocco e ananas candito o quella con acqua di fiori d'arancio, mandorle e pistacchi. Fino a pane, burro e marmellata. Ecco dove puoi assaggiarli

Le 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia del 2025 secondo Dissapore: in classifica anche locali dell'Emilia-Romagna

Bologna, 15 settembre 2025 -  In un’epoca in cui impazzano le classifiche – più o meno attendibili - di locali, attività e, più in generale, di “esperienze” da non perdere, ecco un’altra graduatoria delle migliori gelaterie artigianali, da un capo all’altro del Paese.

L’ha stilata, di recente, il noto magazine online Dissapore, assai seguito dagli appassionati di enogastronomia: i curatori, tuttavia, hanno voluto precisare che il loro obiettivo non è, semplicemente, indicare i locali ‘migliori’ ma, piuttosto, "tracciare una guida al buon gelato artigianale".

Una guida compilata secondo criteri rigorosi, il più importante dei quali resta il “profilo sensoriale” dei gelati assaggiati: tradotto per i non addetti ai lavori, è la risposta alla domanda “il gelato è buono oppure no?”.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ai piazzamenti delle gelaterie emiliano-romagnole: le belle sorprese cominciano già dalla vetta della classifica, occupata da una nota gelateria di Parma.

E non mancano altre realtà, tutte emiliane, nella top ten e nelle prime 35 posizioni: è la ‘via Emilia del gelato’, come la definisce la guida. Una via Emilia che, tuttavia, non va oltre il capoluogo bolognese, tralasciando quasi del tutto le eccellenze romagnole: per trovare l’unico riconoscimento in zona bisogna scorrere l’elenco fino al 65esimo posto (occupato da Sbrino, a Ravenna).

 

Continua a leggere questo articolo

