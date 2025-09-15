Migliori gelati, dove in Emilia Romagna? La top 100 dell'ultima classifica La guida al buon gelato artigianale di Dissapore, tra i gusti ci sono anche l'aglio nero, la crema tropicale con cocco e ananas candito o quella con acqua di fiori d'arancio, mandorle e pistacchi. Fino a pane, burro e marmellata. Ecco dove puoi assaggiarli