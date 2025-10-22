Migliori osterie dell'Emilia-Romagna: le chiocciole Slow Food 2026, l'elenco completo

Bologna, 22 ottobre 2025 - Sono giornate senza dubbio intense per gli appassionati di alta cucina ed enogastronomia: basti pensare che, nella sola giornata di ieri, sono state presentate 3 guide ai locali d’eccellenza del nostro Paese.

Tra queste, la più antica nel suo genere è certamente la guida Slow Food alle Osterie d’Italia, giunta quest’anno alla 36esima edizione. Agli albori, nel 1990, il cosiddetto ‘sussidiario del mangiarbere all'italiana’ stabiliva tre capisaldi, tuttora validi, che hanno ridefinito il modello di osteria: cucina locale nel suo contesto autentico, uso di prodotti di qualità e del territorio, prezzi accessibili ai più.

Le tre linee guida hanno accompagnato un’evoluzione che ha riportato l’attenzione su questo modello di ristorazione, senza però standardizzare o uniformare quella diversità di proposte che, invece, resta un aspetto fondamentale della guida. In continuità con l’edizione dell’anno scorso, la crescita del numero dei locali segnalati indica che l’osteria è quanto mai viva ed è un solido punto di riferimento quando si parla di ristorazione in Italia.