Le 5 migliori pizzerie dell'Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso

Bologna, 23 settembre 2025 - È una delle guide di riferimento per gli amanti della pizza e comprende, oltre all’arcinota classifica delle pizzerie meritevoli di una visita, da un capo all’altro del Paese, anche un racconto interessante dei territori e alcuni excursus storici - dalle forme della pizza nelle varie regioni all’elenco aggiornato delle insegne più antiche d’Italia.

Parliamo della guida ‘Pizzerie d’Italia 2026’, a cura del famoso magazine Gambero Rosso, uscita in libreria e online: giunta alla sua tredicesima edizione, la selezione riguarda quest’anno 816 insegne e vede ben 134 nuovi ingressi. In tutta Italia sono 100 i cosiddetti ‘Tre spicchi’ e 18 le ‘Tre rotelle’, ovvero il massimo riconoscimento assegnato, rispettivamente, alle pizzerie “al piatto” e a quelle “al taglio” o da asporto.

In vetta ai Tre spicchi, con 97 punti, si conferma, ancora una volta, Franco Pepe con Pepe in Grani (Caiazzo), affiancato da I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, nel Veronese). A svettare sulle Tre Rotelle, invece, Pizzarium di Gabriele Bonci (Roma), con 96 punti. Sono 34, infine, le “Stelle”, i locali che hanno ricevuto Tre spicchi o Tre rotelle per almeno dieci anni consecutivi.

Ma com’è andata in Emilia-Romagna? Ecco una breve panoramica dei cinque verdetti (4 Tre Spicchi e un Tre Rotelle) confermati da alcune celebri pizzerie lungo la via Emilia.